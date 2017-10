Al menos cuatro muertos en el accidente de un aviÃ³n de carga en Costa de Marfil

Un avión de carga se ha estrellado poco después de despegar en el aeropuerto internacional de Abidjanelix Houphout Boigny, en Abidjan, Costa de Marfil, tal como han relatado testigos a Reuters. Las mismas fuentes han informado de que se han encontrado cuatro muertos entre los restos del fuselaje, encontrado junto a la costa, cerca de Port Bouet.

