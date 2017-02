Al menos 28 heridos tras un atropello masivo en Nueva Orleans

Un vehículo se abalanzó hoy contra una multitud que observaba un desfile en la ciudad de Nueva Orleans (Luisiana, EEUU) y causó 28 heridos. El conductor ha sido arrestado y presentaba signos de embriaguez, tal y como ha informado la Policía. El alcalde de la ciudad, Mitch Landrieu, ha asegurado que no existen evidencias que sugieran que el episodio sea un atentado terrorista.

«Las informaciones iniciales han señalado que varias decenas de personas están en situación crítica», ha asegurado la portavoz policial Ambria Washington, quien ha advertido de que la alta probabilidad de que aumente el número de víctimas. El departamento de Policía informó sobre el accidente en su cuenta de la red social Twitter. «El Departamento de Policía de Nueva Orleans investiga un choque en el que un vehículo colisionó con una multitud entre (las calles) de Orleans y Carrollton», dijo la Policía.

NOPD is investigating a crash where a vehicle ran into a crowd of people at the Orleans and Carrollton. #NOPDAlertpic.twitter.com/Ll8YeVI7ru