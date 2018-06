Melania siembra la polémica con el inoportuno mensaje de su chaqueta

Melania Trump viajó hoy a la frontera con México con una misión: ofrecer la cara amable de la Administración Trump, que se preocupa por las familias y los niños a pesar de todo. Pocas horas después la visita se torcía por una cuestión de indumentaria.

Salieron a la luz imágenes de la primera dama subiendo al avión en la base militar Andrews, cerca de Washington, con una parka de estilo militar con una leyenda en la espalda en letras blancas de gran tamaño. «En realidad no me importa, ¿a ti?».

Daily Mail reports that Melania Trump boarded her plane to Texas wearing a jacket that said on the back, "I really don't care, do u?"https://t.co/SeNGeux5jBpic.twitter.com/owHqTAyPdO