Entrevista al presidente de Argentina Mauricio Macri: «Es raro que el Papa no vaya a España siendo un país tan católico» El gobernante argentino se muestra «en contra del aborto y a favor de la vida... También he dicho que no voy a vetar la ley»

Bieito Rubido

@bieitorubido Seguir Buenos Aires Actualizado: 08/04/2018 02:30h

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aseguró durante la entrevista con ABC que «siempre tuve una buena relación» con el Papa Francisco, que «sabe que no necesita invitación» para viajar a Argentina. Macri también mostró su posición sobre el aborto. «Estoy en contra del aborto y a favor de la vida... También he dicho que no voy a vetar la ley».

Llama la atención que el Papa haya visitado los países vecinos y no haya puesto un pie en Argentina. Dicen que su relación con Francisco no es buena. ¿Cómo es?

Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Siempre tuve una buena relación con él. Yo era alcalde [jefe de Gobierno] de la ciudad de Buenos Aires y él era mi obispo. Sabe que aquí no necesita invitación, puede venir cuando quiera. Estará buscando el momento apropiado. Por parte del Gobierno existe toda la predisposición. El resto son interpretaciones.

A España tampoco va…

Mira vos, qué raro siendo un país tan católico.

Usted facilitó el proyecto de ley de despenalización del aborto en Argentina y defiende su debate. ¿Personalmente, está a favor o en contra?

Estoy en contra, estoy a favor de la vida. Los diputados y senadores tendrán libertad de conciencia para votar. Lo único que les he pedido es respeto en el debate, que esto fortalezca a Cambiemos [la coalición liberal de Gobierno], aceptando cada uno la posición del otro, sin sentirse agraviado. Eso es lo que le va a servir a Argentina, que debatamos las cosas y que se acepte la decisión de la mayoría. Sea cual sea. También he dicho que yo no voy a vetar la ley si sale.

¿Qué son las Malvinas para Argentina?

Argentinas. Es una reclamación legítima que desde el diálogo vamos a seguir planteando. Ese diálogo es el que nos permitió, con una diplomacia madura, acceder a que muchos familiares que hasta ahora no habían podido hacerlo pudieran encontrarse con sus seres queridos en ese cementerio. Fue muy emotivo.

¿Es optimista con la candidatura del Mundial 2030?

Estoy entusiasmado con la combinación de tres países que nos consolidan como región en la hermandad. La ventaja que tenemos es que Uruguay fue sede del Mundial hace cien años. Somos una región muy futbolera y apasionante para visitarla. Tenemos que convencer a los dirigentes de la FIFA para que nos voten. Pero tanto en los Juegos Olímpicos como en el Mundial hay muchos interesados. Competimos con Inglaterra, Estados Unidos, China… Yo espero que esta buena onda que hay hacia la Argentina y la región terminé inclinado la balanza a muestro favor.

El peronismo es uno de los grandes misterios de Argentina.

De la humanidad.

¿Este experimento de Cambiemos, si funciona, significará que el peronismo pasará a la historia? ¿Cuantos años necesita Cambiemos en el Gobierno para que mude la mentalidad del país y se erradique al pobreza?

El cambio cultural en estos dos años ha sido importante, porque esto no es sólo un cambio económico. Para ser un país normal, alejado del populismo, la demagogia y la mentira, necesita consolidarse unos años más. Va a llevar su tiempo, pero creo que el peronismo tal y como lo conocimos no va a existir más. Va a se un peronismo más responsable, más afín a todos estos valores que estamos mencionando. El peronismo es muy difícil de definir, porque hay gente racional, inteligente, como el embajador Puerta, y hay otra que no En estos últimos 30 años el resultado ha sido, claramente, no positivo. El camino que se siguió consolidó el 30% de pobreza. Fue muy negativo.

¿Cómo recuerda aquel episodio en el que la expresidenta Cristina Fernández se negó a colocarle la banda presidencial y entregar el bastón de mando?

Fue una triste sorpresa. No pensé que fuera a llegar hasta ese lugar. Pero bueno, es su problema. Así, pasará a la historia. Por más que ella lo niegue en su cabeza, la Argentina cambió y si Dios quiere, ya no hay vuelta atrás. Vamos hacia un país que va a crecer en base a la verdad, la institucionalidad y la palabra.