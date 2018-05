Mattarella encarga a Cottarelli formar gobierno para llevar a Italia a elecciones a principios de 2019 Cotarelli promete una gestión prudente, en diálogo con Europa y con el reconocimiento de que para Italia es esencial formar parte del euro

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, ha encargado al economista Carlo Cotarelli, 64 años, exfuncionario del Fondo Monetario Internacional, la formación de un gobierno neutral para llevar el país a las elecciones. En una breve declaración, Cotarelli ha manifestado que aceptaba con reservas, según la fórmula tradicional. Ha destacado que llevará muy pronto al presidente una lista con los ministros del gobierno y que se presentará al parlamento para obtener la confianza. Si la obtuviera, el gobierno Cotarelli aprobaría los presupuestos del Estado para el año próximo y se convocarían elecciones para el 2019. Si no obtiene la confianza del parlamento, cosa muy probable porque votarán en contra Liga Norte y el Movimiento 5 Estrellas, Cotarelli ha declarado que se convocarían elecciones para después del mes de agosto. Ha prometido la neutralidad del gobierno, subrayando que él no se presentará a las elecciones ni tampoco los ministros de su gobierno.

Cotarelli ha hecho una declaración también en su condición de economista, intentando dar una esperanza al país y tranquilidad a los mercados, al subrayar que tendrá el control del gasto público y realizará una gestión prudente. Prometió igualmente diálogo con Europa, destacando que es esencial para Italia formar parte del euro.

Matarella se impone

El encargo a Cotarelli se produce después de que el jefe del Estado rechazara ayer domingo nombrar al economista Paolo Savona, 82 años, para el ministerio clave de Economía. El antisistema Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, de extrema derecha, trataron por todos los medios, con arrogancia y amenazas, imponer a Mattarella el nombre de Savona. Pero el presidente de la República, que tiene la prerrogativa constitucional de dar el visto bueno a los ministros, no cedió a las presiones y amenazas de los populistas y puso el veto. Mattarella considera que el nombramiento de Savona como ministro del Tesoro, a pesar de su indiscutible competencia como economista, podía perjudicar a Italia, teniendo en cuenta su posición antieuro y contra Alemania, país al que Savona considera el gran beneficiado de la moneda única.

La reacción de los populistas al veto de Savona fue furiosa, con durísimos ataques al presidente Matarella. El líder del M5E, Luigi Di Maio, pidió el empeachment de Mattarella.

Cotarelli, crítico con los populistas

En cierta forma, Cotarelli ha jugado un papel durante la campaña para las elecciones generales del pasado 4 de marzo, así como durante las negociaciones sobre el programa de gobierno del antisistema Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, de extrema derecha. Por medio de su Observatorio sobre las cuentas públicas analizó todos los programas de los partidos políticos, desde el punto de vista económico, poniendo en relación los gastos y los ingresos para reflejar si era suficiente la cobertura. Especialmente crítico se mostró con el programa del M5E y Liga Norte, que los populistas denominaron «contrato para el gobierno del cambio».

Según Cotarelli, el coste del programa estaba entre 108 y 125.000 millones de euros, para lo que en absoluto se detallaba la cobertura, lo que supone, en su opinión, suponía un grave riesgo para las cuentas del Estado.

Un prestigioso economista

Cotarelli es director desde octubre 2017 del Observatorio sobre las cuentas públicas de la Universidad Católica de Milán. Él mismo lo fundó. Fue nombrado en noviembre 2013 por el gobierno de Enrico Letta comisario extraordinario para los gastos de la administración pública y de las sociedades controladas directa o indirectamente por las administraciones públicas. No llegó a estar ni siquiera un año en el cargo, porque encontró un muro prácticamente infranqueable en el sistema burocrático italiano, que según Cotarelli es extremadamente impermeable a cualquier acción que pretenda modernizar su actividad.

Cotarelli, ante la imposibilidad de gestionar como él pretendía, el gasto público realizando los recortes oportunos, terminó por dar un portazo al gobierno de Matteo Renzi (el exalcade Florencia sustituyó a Letta en febrero 2014), con el que no llegó a congeniar. Las propuestas de Cotarelli chocaban a veces con Renzi, que, siempre buscando el consenso de la gente, recelaba del impacto negativo que para el gobierno podían tener algunos recortes. Tras su dimisión, el economista volvió en noviembre del 2014 al Fondo Monetario Internacional como director ejecutivo. Carlo Cotarelli se marchó harto de luchar contra una burocracia y un sistema público fosilizado, lleno de privilegios y derechos adquiridos. A este respecto, cuando se le preguntó cuál era la ley más absurda de la complicada burocracia italiana, Cotarelli respondió con este ejemplo significativo: «Al discutir con el ministerio de Defensa la oportunidad de que algunos altos oficiales renunciaran al coche oficial, descubrí que existe un reglamento del ejército de Tierra y de la Marina, pero no en la Aviación, que impide a esos altos militares ir por la calle con paraguas. Al no poderse mojar con la lluvia, deben disponer de coche oficial», explicó el economista.

Carlo Cotarelli es muy conocido a nivel internacional, tanto en Europa como Washington, donde pasó buena parte de su experiencia profesional con encargos de responsabilidad en el Fondo Monetario Internacional. Tiene, por tanto, credibilidad, y es muy conocido dentro y fuera de Italia, a diferencia de lo que ocurría con Giuseppe Conte, un perfecto desconocido, propuesto como primer ministro por la Liga y el M5E y que tuvo que renunciar el domingo al encargo que le dio el pasado miércoles el presidente de la República para la formación de gobierno.