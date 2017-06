MÃ¡s de 1.000 personas condenadas por insultar a Erdogan en solo un aÃ±o

Un total de 1.080 personas fueron condenadas por «insultar» al presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante 2016, según datos oficiales publicados por el Ministerio de Justicia y recogidos por el diario Cumhuriyet, uno de los pocos periódicos opositores que todavía se editan en el país eurasiático.

A lo largo de todo el año pasado se abrieron 4.936 casos por este motivo. No obstante, estos fueron solo los aceptados por las autoridades judiciales, pues se llegaron a presentar hasta 46.193 denuncias por «insultar» al presidente.

Desde que llegó a la jefatura de Estado, en agosto de 2014, Recep Tayyip Erdogan ha echado mano con asiduidad del Código Penal turco, que recoge penas de hasta cuatro años de cárcel para aquellos condenados por «insultar al presidente» o «insultar a la nación turca, la República de Turquía, la Gran Asamblea Judicial, el Gobierno y la Judicatura». Mientras que sus predecesores en el cargo apenas acudieron a la justicia por este motivo, Erdogan ha demandado incluso a personas que habían realizado comentarios o chistes en las redes sociales.

Nadie está a salvo de los abogados de Erdogan cuando ven el mínimo indicio de difamación. Un hombre fue condenado en primera instancia (y finalmente absuelto) por un fotomontaje en el que yuxtaponía imágenes, con expresiones similares, del líder islamista y de Gollum, la criatura protagonista del Señor de los Anillos. Otro ejemplo es el de la ganadora del concurso de belleza Miss Turquía 2006, Merve Büyüksaraç, que fue condenada por compartir un poema satírico en las redes sociales.

No obstante, las acciones legales no se limitan a ciudadanos turcos. La denuncia por injurias contra el cómico alemán Jan Bohmermann tensó las relaciones bilaterales con Alemania. Y a principios de este año, el abogado de Erdogan entregó a la Fiscalía de Ankara un informe con mensajes en Twitter del columnista estadounidense Michael Rubin como prueba de sus «insultos» no solo contra Erdogan «sino también contra la República turca». Según los datos oficiales, el año pasado se establecieron casos judiciales contra 36 personas extranjeras.

El número de condenados en 2016, por tanto, ha superado el millar de personas. Y eso a pesar de la promesa realizada por el propio presidente de retirar todas las demandas por insultos como gesto de buena voluntad, realizada poco después del fallido golpe de Estado del 15 de julio.

240 menores acusados

Tampoco los más jóvenes se libran de ser acusados de «insultar» a Erdogan. Las cifras del Ministerio de Justicia reflejan que 102 personas de edad comprendida entre 12 y 15 años, así como 138 de entre 15 y 18, fueron demandados por esta razón.

Las acusaciones no se han realizado sin polémica. Grupos opositores criticaron en su momento la denuncia contra dos menores, de 12 y 13 años, por arrancar un cartel de una pared.