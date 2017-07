El 15 de junio de 1813, Simón Bolívar redacta el Decreto de Guerra a Muerte y sentencia: «Españoles y Canarios, contad con la muerte». Separó a los canarios como si no fueran españoles. La influencia de Canarias en Venezuela no es nueva. Bolívar desciende de Cristóbal de Ponte, quien mantuvo una relación extramatrimonial con la aborigen tinerfeña Juana Gutiérrez. Y está emparentado con Maciot de Betancourt, sobrino de Jean de Betancourt, normando que viajó a Canarias en nombre los reyes de Castilla. La comunidad venezolana en Canarias no existe. Es decir: todos los que regresan son canarios a los que Bolívar tanta inquina les tenía, aunque el fuese medio canario. En 1826 la obsesión infantil de Bolívar con Canarias sigue planteando en el Congreso Anfictiónico de Panamá invadir las islas y separarlas de España.

La actriz venezolana María Conchita Alonso pide ahora que esa invasión sea al revés. A la actriz y cantante, a la que han retirado pasaporte y lo hace con uno de EE.UU, recuerda aquella época y afirma que «Europa debe dejarse de comtemplaciones porque lo que tenemos en Venezuela, que forma parte del archipiélago canario, es a un Nicolás Maduro que se mueve igual que Hamas y a Hezbolá, que ya tenemos hasta ministros iraníes, que aquí en nada es casual como la financiación de Podemos en España con sus ayatolás creando desde las televisiones del régimen una sensación de normalidad con la muerte en las calles de venezolanos».

Alonso, que ha estado en Las Palmas procedente de Cannes, donde ha presentado su última película, apunta que «España, desde su capacidad de influencia en la ONU, debe pedir el mando de una operación con cascos azules en Venezuela, como ha hecho Francia en Mali». María Conchita Alonso llegó a representar a Venezuela en el certamen de Miss Mundo en 1975, quedando entre las 7 finalistas, posteriormente se dedicó a la música donde ha tenido importantes éxitos con más de una veintena de discos, en los próximos días inicia una gira por Méjico y acaba de rodar dos películas, una comedia en español junto a Asumpta Serna «He matado a mi marido», y otra junto a Jean Claude Van Damme. Afirma que «España debe hacer algo aunque pueda generar porque Venezuela es una extensión de Canarias y de la Península».

«A mí me ha costado abandonar mi carrera, por responsabilidad con mi país, pero veo que esta no es una lucha de iguales. A mí, Maduro me ha retirado el pasaporte, pero no me ha callado. La población está desarmada y hambrienta y luchan contra un ejército armado y despiadado, dirigido por los cubanos que asesoran a Maduro. Por ello es tan importante que la comunidad internacional acabe con esta atrocidad de dictadura».

La mayor parte de los retornados a Canarias se dirigen a Tenerife. Son muy activos y realizan movilizaciones y cuentan con el respaldo de instituciones de las islas. En el Congreso en España se encuentra el diputado Pedro Quevedo, de Nueva Canarias, nacido en Caracas y que en 2002 cuando era portavoz del Gobierno de Canarias no se opuso al golpe de Estado, fracasado, contra Hugo Chavez.

Los venezolanos que retornan a Canarias por razones de parentesco se están encontrando con problemas 'fabricados' por las las autoridades de Maduro en España. Emplean fórmulas jurídicas para declararles en rebeldía a fin de bloquear el pago de pensiones en las islas. De eso acusan a Elizabeth Seijo, cónsul de Venezuela en Canarias, destaca Mary Fernandez, de la Sección de Pensionados y Jubilados de la Uninón Canaria Venezuela (UCVE). Los venezolanos han recurrido a la FEMP en Canarias para que en los ayuntamientos sepan responder en caso de encontrarse con expedientes que Maduro pretende que sean zombies administrativos para ahogar a la oposición en España.

Pero hay de todo en las islas. Esta semana, el aparato de Maduro ha ido al juzgado a presentar una denuncia contra el opositor venezolano Alberto Franceschi por haber «incitado al terrorismo» contra el Gobierno de Nicolás Maduro en una conferencia pública, organizada por el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional Islas Canarias. La denuncia se basa en la conferencia que ofreció el 6 de junio en Las Palmas este conocido opositor al Gobierno de Maduro, residente en Miami (EEUU), en la que abogó por utilizar «piedra, plomo y candela» como vías para resolver la situación de su país, algo que los promotores de esta queja interpretan «un claro llamamiento a la violencia que no puede quedar impune».

Los denunciantes han pedido a la Fiscalía de Las Palmas que intervenga, con el argumento de que «no se puede permitir que se esté llamando al odio y al exterminio, incitando al terrorismo contra el Gobierno constitucional de Nicolás Maduro», en un país como España, donde están penadas esas actitudes en su nombre, el abogado José Manuel Rivero. ¿Qué entidades participan en esa demanda? Partido Comunista de los Pueblos de Canarias o Alternativa Nacionalista Canaria, fuerza hermanda en las islas con Bildu.