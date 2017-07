Marco Rubio pide a Trump sancionar al Gobierno de Maduro por la Constituyente

El senador republicano Marco Rubio ha pedido al presidente de EEUU, Donald Trump, que imponga sanciones económicas al Gobierno de Nicolás Maduro y amplíe las dirigidas a individuos que han cometido violaciones de derechos humanos en Venezuela.

En un comunicado, Rubio ha expresado que EE.UU. «no debería reconocer» la «fraudulenta» Asamblea Nacional Constituyente que se elige hoy en Venezuela, una iniciativa hacia la que ya ha expresado su rechazo el Gobierno de Trump, que ha amenazado a Maduro con más sanciones.

«Confío en que el presidente Trump responderá pronta y decisivamente. Le animo a ampliar las sanciones a individuos que han cometido o apoyado la violación de derechos humanos y del orden democrático», ha defendido el legislador por Florida de origen cubano. Además, le urgió a que imponga sanciones económicas al Gobierno «que no perjudicarán al pueblo de Venezuela pero sí privarán al régimen de Maduro de los recursos que necesita para permanecer en el poder», ha agregado.

Según adelantaron fuentes del Gobierno este domingo a The Wall Street Journal, EE.UU. estudia anunciar mañana una nueva ronda de sanciones dirigidas a la industria petrolera venezolana, aunque un embargo a las importaciones de crudo no está sobre la mesa por ahora. Esas sanciones se sumarían a las que impuso el Ejecutivo estadounidense esta semana a 13 funcionarios y ex altos cargos venezolanos por presuntos abusos de derechos humanos, corrupción y acciones para minar la democracia.

Venezuela vive este domingo una jornada clave en la que se elegirá la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el Gobierno de Maduro, un proceso en el que solo participa el chavismo con el rechazo de la oposición, la Iglesia católica y parte de la comunidad internacional.

El Gobierno prohibió las manifestaciones durante estos días para evitar que se vean afectados los comicios, pero los opositores han salido a protestar en las calles de todo el país. Además, al menos seis personas han muerto en lo que va de jornada, según la Fiscalía venezolana.

La elección de la Constituyente se produce, además, bajo una ola de protestas antigubernamentales que ya duran casi cuatro meses y que, con las muertes de hoy, ha dejado 115 fallecidos.