Manuel Valls va a denunciar al extremista bretÃ³n que le abofeteÃ³

El ex primer ministro francés y candidato a las primarias socialistas, Manuel Valls, ha indicado este miércoles que denunciará al extremista bretón que le abofeteó ayer en un acto electoral porque «en democracia toda violencia es inaceptable». «La manifestación, la discusión, es indispensable para la vida democrática (...) pero la violencia, hacer mal, es inaceptable», ha señalado Valls en una entrevista a la emisora «France Inter».

El político galo ha avanzado, en espera de obtener más detalles con la investigación policial, que el joven que le agredió en la localidad de Lamballe, norte de Bretaña, «es un militante de la extrema derecha bretona». En su página de Facebook aparecen diferentes signos que lo relacionan, en particular, con movimientos antisemitas.

El que era hasta el mes pasado primer ministro y que se ha lanzado a las primarias organizadas por el Partido Socialista este mes para designar a su candidato a las presidenciales francesas ha justificado la querella que quiere imponer. Sin embargo, no fue tan lejos después de que un espontáneo le rociara con harinaen Estrasburgo en otro mitin el 22 de diciembre. Por el contrario, ha puntualizado que en el caso de ayer hubo violencia, y no en el incidente de Estrasburgo, y que si lleva este asunto ante la justicia no es por una cuestión personal. El agresor podría ser condenado hasta a tres años de cárcel.