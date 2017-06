Manuel Valls anuncia que deja el Partido Socialista

Manuel Valls, ex primer ministro socialista de François Hollande, abandona el PS tras 37 años de militancia, agravando el rosario de crisis que han hundido el socialismo francés en una histórica crisis agonal.

En unas declaraciones a RTL, primera cadena radiofónica francesa, Valls ha declarado: «Yo me sitúo claramente en la mayoría presidencial, por coherencia. Apoyé a Emmanuel Macron antes de la primera vuelta de la elección presidencial. Y ese apoyo me costó muy caro. Me situé en la línea de la mayoría presidencial, durante la campaña de las eleciones legislativas. Llega un momento que es necesario ser claro. Deseo formar parte de la mayoría presidencial, por coherencia. Se acaba una parte de mi vida política: dejo el Partido Socialista; o el Partido Socialista me deja».

Valls deseó ser candidato del PS a la elección presidencial. Pero los militantes socialistas eliminaron a Valls en las elecciones primarias que nombraron a Benoît Hamon candidato socialista a la jefatura del Estado.

Eliminado por los militantes de su propio partido, Valls no apoyó nunca al candidato PS a la elección presidencia, prestando un ambiguo apoyo personal a Emmanuel Macron.

Elegido presidente Macron, Valls deseó integrarse en las listas electorales de La República en Marcha (LREM), el partido del presidente. Pero Macron rechazó tal proposición.

Valls fue reelegido diputado como candidato «socialista». Y consiguió su escaño con una ventaja de varias decenas de votos. Su rival han presentado un recurso, considerando que Valls «hizo trampas», «falseó» o fue elegido «por defecto». Está abierto un largo y confuso proceso.

A los once días de su precaria reelección como diputado, Valls anuncia su abandono del PS, sin aclarar si es el partido el que lo abandona ha sido él quien ha decidido abandonar al partido. Valls intenta desde hace días crear un grupo parlamentario con personalidades «progresistas independientes», que desean «colaborar» con el presidente Macron.

En el PS, Valls es pura y sencillamente repudiado, si no odiado. En LREN, el partido de Macron, Valls tampoco tiene un «puesto» nada previsible. En el partido del presidente hay una generación de hombres y mujeres que se están instalando en el corazón del nuevo paisaje político francés, donde Valls solo figura como un «outsider», un «fuera de juego», un socialista fracasado, un social reformista sin partido, que llevaba años aspirando a liderar un PS donde jamás consiguió imponerse.