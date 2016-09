Un manifestante muere a causa de un disparo durante los disturbios raciales en Charlotte

Un manifestante ha muerto como consecuencia de un disparo -la Policía ha asegurado que provocado por un civil- durante la jornada de este miércoles en la ciudad estadounidense de Charlotte, una noticia que llega en medio de los disturbios raciales originados el pasado martes. El gobierno local ha publicado el aviso en su cuenta de Twitter. En él, aseguran que «el disparo fatal fue de un civil hacia otro civil. El Departamento de Polcía de Charlotte (CMPD por sus siglas en inglés) no fue el que disparó»

ALERT: Fatal shot uptown was civilian on civilian. @CMPD did not fire shot.