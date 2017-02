Con el Partido Laborista inane y partido en dos por el giro radical y euroescéptico de Corbyn, la defensa de los británicos que votaron por la permanencia en la UE ha quedado en manos de los viejos jarrones chinos, los ex primeros ministros Blair y Major, un laborista y un conservador que siempre miraron al centro. Blair llamó hace una semana a los «remainers» a «levantarse» contra el Brexit duro. Este lunes, John Major, de 73 años, que sucedió a Thatcher y gobernó de 1990 a 1997, tachó la visión del Brexit que está ofreciendo May de «irreal y excesivamente optimista». También acusó a su Gobierno de practicar la «charlatanería barata» en las conversaciones previas con la UE.

«Detrás de la cortesía diplomática, la atmósfera [con la UE] ya está agria. Un poco más de encanto y menos charlatanería barata ayudaría mucho a proteger los intereses del país» John Major

Major es un tory atípico. No procede de la habitual ruta Eton-Oxford (es hijo de un trapecista que lo tuvo con 64 años y carece de estudios universitarios). Además es, la causa que lo ha devuelto a la luz pública, de la que solía permanecer apartado. En los días previos al referéndum hizo campaña codo a codo con Blair y este lunes ofreció un discurso sobre el Brexit en el centro de pensamiento Chatham House , en Londres. Allí advirtió que el precio de la salida será «sustancial y desagradable». A su juicio el Gobierno ha exagerado las bondades de la vida fuera de la UE:. Palabras duras en un ex primer ministro tory cuando su compañera de partido y actual premier, Theresa May, alardea día tras día de un gran Brexit «rojo, blanco y azul».

Los portavoces del Número 10 han preferido desdeñar las críticas de Major, al que han tachado de «un hombre de ayer». Lo cierto es que la primera ministra y su equipo están eufóricos, porque los resultados en las dos elecciones parciales del pasado jueves confirmaron lo ya sabido: mientras Corbyn siga al frente del Partido Laborista, el Partido Conservador es el único con posibilidades de gobernar en el Reino Unido.

Sin citarlos, Major criticó el todo bravucón ante Europa de los llamados «Tres Tenores del Brexit», los eurófobos Liam Fox, David Davies y Boris Johnson. «Detrás de la cortesía diplomática, la atmósfera [con la UE] ya está agria. Un poco más de encanto y menos charlatanería barata ayudaría mucho a proteger los intereses del Reino Unido». Su argumento es que con un amigo siempre logras mejores acuerdos que con un enemigo.

Críticas al tono populista

Major criticó el tono populista que invade a parte de la clase política británica tras el triunfo del Brexit, «una mezcla de intolerancia y prejuicios que usa a las minorías como chivo expiatorio y que está envenenando el sistema político, acabando con la civilización, la decencia y la comprensión».

A su juicio la salida de la UE obligará al país a depender mucho de la relación de EE.UU. en un momento «en que no tiene un presidente fiable» y quien además, según Major, «va en contra de nuestros instintos de libre mercado y liberalismo social». También lamentó las críticas a los diputados y lores que se muestran contrarios al Brexit duro, que tachó de contrarias a la libertad de expresión.