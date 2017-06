Maduro reprime ahora viejos feudos chavistas

Las manifestaciones de duelo por los 67 caídos en las protestas ciudadanas de este fin de semana contra el gobierno de Nicolás Maduro fueron reprimidas de nuevo por las fuerzas militares y policiales. Ayer siguieron las movilizaciones, con una «concentración religiosa» en el este de Caracas. Y ya se avanzan nuevas movilizaciones. El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, aseguró ayer que Venezuela tiene que ir preparándose para una gran huelga nacional, que abarque desde las amas de casa hasta los sindicatos.

Durante una rueda de prensa en la plaza Brión de Chacaíto, señaló que es hora de incrementar la presión con una movilización permanente, que tenga como objetivo demostrarle al régimen que no habrá normalidad mientras haya dictadura. «La gente sigue saliendo, esto es irreversible», proclamó Guevara.

Tras 73 días de revuelta popular en la calle, el régimen bolivariano no ha perdonado tampoco en su represión a los bastiones chavistas, cuyas residencias han sido bombardeadas con gases lacrimógenos y disparos de perdigones, balas de goma, hierro y canicas. En Caracas, la tradicional zona española de La Candelaria, así como Quinta Crespo, La Vega, Montalbán y El Paraíso, de tendencia chavista, han sufrido el acoso de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, junto con los paramilitares, los conocidos como «colectivos». El motivo es la oposición a la Asamblea Constituyente que Maduro pretende imponer el próximo 30 de julio y con la que aniquilaría el actual poder legislativo salido de las urnas.

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, tras participar en unas plegarias por los caídos el pasado sábado, advirtió a la prensa de que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) presentaría en las próximas horas una sentencia en la que declararía inadmisible la demanda que solicitó la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en la que pedía la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro.

Capriles alertó de que la Sala Electoral «está preparando una sentencia para declararla en las próximas horas» según la cual «no quieren que el pueblo se movilice, como ha convocado la fiscal general al Poder Judicial. Esta es una razón más para luchar», señaló. El también líder de la Unidad indicó que dicha acción de la fiscal es reconocida por los venezolanos. «La fiscal hace todo lo que tiene que hacer, por eso los venezolanos la reconocen y la aplauden», apuntó. Si miembros del Ministerio Público y otros magistrados asumen la Constitución y defiende los derechos de los venezolanos, «se lo vamos aplaudir», continuó. A su juicio, «lo que tienen que hacer es ponerse del lado del pueblo. Nosotros no queremos una fiscal, un tribunal o una Fuerza Armada Nacional del lado de la oposición, lo que queremos es que cumplan con la Constitución».

Para «cortar cabezas»

Capriles insistió en que las cabezas de la Fuerza Armada deben asumir una posición de acuerdo con su juramento ético. «No le pido a Padrino López (ministro de Defensa) que se quite la franela de su partido y se pongan el de la oposición, lo que queremos es que no ensucie el uniforme. Nosotros no queremos atajos, ni golpes de Estado, queremos una salida pacífica, democrática, constitucional y electoral», agregó.

Capriles afirmó que la Constituyente de Maduro no será para mejorar la crisis económica, política y social del país, sino para acabar con la institucionalidad de los poderes. «Ellos han dicho para qué quieren la Constituyente, es para cortar cabezas, para sacar a la fiscal», indicó.