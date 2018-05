Maduro gasta los dólares que Venezuela no tiene en su campaña en las redes sociales El presidente invirtió miles de dólares en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube

GABRIELA PONTE

MADRID Actualizado: 17/05/2018 03:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nicolás Maduro controla todos los medios de comunicación del Estado y ahora también las grandes plataformas digitales. El presidente de Venezuela y, nuevamente, candidato a la reelección ha utilizado de manera salvaje Twitter, Youtube, Instagram y Facebook para hacer campaña electoral y posicionar su candidatura fuera y dentro del país.

Este jueves 17 de mayo finaliza la campaña electoral de los cuatro candidatos que se medirán en las elecciones presidenciales del próximo domingo 20 de mayo. Durante 25 días, lapso señalado por el Consejo Nacional Electoral para realizar propaganda, los partidos políticos que apoyan a Maduro tales como Somos Venezuela y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se han valido de las redes sociales, buscadores online y hasta de las aplicaciones para Android para posicionar su contenido electoral.

Campaña en dólares

En medio de la peor crisis económica y con la escasez de medicinas y alimentos que sufre Venezuela, Maduro gastó miles de dólares en su campaña electoral en las redes sociales. El economista y director de Econométrica Henkel García aseguró via Twitter que el dinero para esas campañas debe salir de los partidos y no del Gobierno. «La propaganda en Internet del oficialismo es muy invasiva. Portales, redes sociales y juegos. Todas se pagan en dólares. Algo raro porque según el Gobierno no pueden realizar pagos en divisas debido a las sanciones», señaló.

Propaganda de Maduro en el portal digital de El Estímulo -ABC

Por su parte, el director del grupo de youtubers CaptureitTV, Alex Goncalves, hizo ayer una denuncia pública donde rechazó que los vídeos de su canal de Youtube son interrumpidos por propaganda del régimen. «Todo el contenido de Youtube, de redes sociales, aplicaciones y páginas web que se ven en Venezuela están llenas de la campaña de Maduro. Compró demasiada publicidad», dijo Goncalves para ABC.

Desde hace una semana los usuarios comenzaron a reportar que los vídeos se detienen para pasar la cuña oficialista que dura un minuto. Incluso denuncian que sale hasta en los episodios de «Baby Tv», un contenido que va dirigido a los niños. «Es la primera vez que una campaña es tan agresiva e invasiva, deben haber invertido gran cantidad de dólares para ello. Lo que más molesta es que Venezuela está sufriendo una crisis humanitaria y gastan todo ese dinero», rechazó el director del grupo.

Denuncias

Tanto Henri Falcón como Javier Bertucci han denunciado en numerosas ocasiones el ventajismo de Nicolás Maduro en su campaña presidencial. En el acuerdo de garantías electorales firmado por los candidatos el pasado 1 de marzo, las partes se comprometen a respetar de manera estricta el equilibrio en el acceso a los medios de comunicación. Sin embargo, el presidente en pleno uso del poder ha televisado todos los mítines que ha realizado en cada Estado del país durante al menos una hora.

Según Maduro, esa ventaja que denuncia la oposición se la dan «los beneficiarios de todos los programas gubernamentales que ha creado la revolución y el hecho de haber ganado 19 de los 22 procesos electorales que se han celebrado desde entonces».

En el reglamento electoral se establece que los candidatos disponen gratuitamente de cuatro minutos diarios en radio y televisión por cada partido que los apoye. En la papeleta electoral presentada por el CNE, Maduro aparece postulado 10 veces, Falcón cuatro y Bertucci una, lo que se traduce en 40 minutos diarios de exposición para el Gobierno contra los 16 y 4 minutos respectivos de los otros contrincantes.