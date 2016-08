Maduro expulsa a políticos ecuatorianos por visitar a Leopoldo López

La candidata presidencial de Ecuador, Cynthia Viteri, fue expulsada hoy de la cárcel militar de Ramo Verde, junto a la comitiva de legisladores ecuatorianos que intentaron visitar al líder venezolano y preso de conciencia, Leopoldo López. El Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional), la policía política del régimen obligó a la delegación política de Ecuador a entregar sus pasaportes y se los llevó rumbo al aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía en el litoral caraqueño.

La delegación ecuatoriana está integrada además por el ex alcalde de la ciudad de Machala, Carlos Falquez Batallas, la concejal por el Partido Social Cristiano y el Movimiento Madera de Guerrero, Susana González Rosado, el asambleísta por el Partido Social Cristiano y Madera de Guerrero, Henry Cucalón Camacho y el Director del Partido Social Cristiano en la provincia de Guayaquil, Vicente Taiano Basantes, entre otros, quienes arribaron a Venezuela el pasado jueves para constatar la situación de los Derechos Humanos y sostener varios encuentros con los familiares de los presos políticos.

En la cárcel militar de Ramo Verde, Cinthia Viteri declaró a la prensa: «Estamos aquí fuera de la cárcel militar de Ramo Verde, vinimos aquí con Lilian Tintori quien en estos momentos se encuentra visitando a su esposo, Leopoldo López. El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) nos ha quitado los pasaportes».

La pre-candidata presidencial ecuatoriana aseguró que una vez que los funcionarios del Sebin tomaron sus documentos y los de sus colegas ecuatorianos los han retenido. «Ellos (Sebin) insisten en que me suba en su carro para según ellos llevarnos al aeropuerto y deportarnos. Yo permaneceré aquí, pero lo cierto es que mi pasaporte y el de quienes me acompañan no los han devuelto».

Viteri afirmó que su visita a Venezuela es por la invitación de la Asamblea Nacional. «En estos momentos estoy subida en un carro de personas aliadas. Vinimos aquí a Venezuela invitados por la Asamblea Nacional de Venezuela y ahorita estamos en esta cárcel militar para constatar las crueles condiciones de reclusión que sufre Leopoldo López».

Estas acciones ratifican el severo aislamiento del que es víctima López, así como las constantes vulneraciones a sus derechos fundamentales por parte del régimen de Nicolás Maduro.