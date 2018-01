«Maduro cuenta con ocho ejércitos para reprimir Venezuela»

Horas después del «asesinato» del exinspector de la policía Óscar Pérez, «con un lanzacohetes ruso, después de intentar rendirse», el presidente editor del diario venezolano «El Nacional», Miguel Henrique Otero, ofrecía hoy, en el marco del Foro de la Nueva Comunicación, en Madrid, una dramática radiografía de la situación que atraviesa su país, al que califica de «narcoestado» por los vínculos de algunos de los miembros del Gobierno con el narcotráfico.

Este periodista «valiente», que vive en el exilio «por publicar informaciones molestas» para el régimen de Maduro, como le presentó el director de ABC, Bieito Rubido, encargado de glosar su trayectoria, se refirió, entre otros aspectos, a la grave crisis económica que sufre Venezuela, con una hiperinflación que el año pasado superó el 2.600%, y que el FMI ha pronosticado que «podría alcanzar el 17.000% en 2018»; con un PIB negativo y «un 70% de desabastecimiento de medicinas y de productos básicos».

A esto se suma «el desmantelamiento de la industria del petróleo, y también de la Justicia», con un Tribunal Supremo formado por miembros afines al régimen, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima, y la violación sistemática de los derechos fundamentales, entre ellos el de libertad de expresión. «El caso de Óscar Pérez no salió en la televisión y radio públicas, pero él logró comunicarse con el pueblo venezolano a través de las redes sociales», destacó Otero.

El director de «El Nacional», el único periódico opositor que se publica en papel en Venezuela, detalló las alarmantes cifras de la represión política: 12.000 heridos durante las pasadas protestas, y 300 presos políticos –«cinco o seis veces más que en Cuba»–. Una represión que ahora «se intensificará» tras el asesinato de Óscar Pérez. Para ello, «el presidente Maduro tiene ocho ejércitos a su disposición»: la milicia, formada por civiles; la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), las FARC y el ELN, «que controlan cuatro estados de Venezuela, y que no fueron incluidos en el acuerdo de paz de Colombia»; los colectivos, «que funcionan como fuerzas paramilitares»; militares asesorados por Cuba –«los anillos de seguridad de Maduro son los cubanos»–; las fuerzas armadas regulares, y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

En cuanto a la salida a esta situación, para Otero no hay una única solución, sino la combinación de varias: «La insubordinación militar ya se está produciendo, la explosión social también, pues en el último mes se produjeron 175 saqueos; la fractura entre los chavistas existe». A esto habría que añadir la consolidación de un discurso internacional, acompañado de ayuda humanitaria, y, por último, la realización de unas elecciones «que alimentarían también la acción social».

Optimista, a pesar de toda las dificultades, Otero se mostró convencido de que su periódico publicará el titular más deseado: «Venezuela regresa a la democracia».

De izquierda a derecha, Leopoldo López Gil, Mitzy Capriles, Antonio Ledezma, Felipe González, Antonieta Jurado-Blanco (esposa de Miguel Henrique Otero) y Catalina Luca de Tena - JAIME GARCÍA

Felipe González: «Solo se puede negociar unas elecciones limpias, y no se las van a dar»

Cuando acaba de terminar otra ronda de negociaciones, en Santo Domingo, entre el Gobierno de Maduro y la oposición, sin éxito, hay muchos que piensan que es improbable que salgan adelante porque «lo único que quiere el Gobierno es que la oposición pida la anulación de las sanciones de EE.UU. y Canadá», señaló hoy el expresidente Felipe González, que acudió a arropar a Miguel Henrique Otero. «Esas sanciones no van contra Venezuela, sino contra las fortunas que están aquí, en Europa, y que son fruto de actividades criminales», subrayó. «Lo único que se puede negociar son unas elecciones limpias, y no se las van a dar, porque Maduro no va a entregar el poder. Lo que quiere es elegir el candidato opositor a las elecciones que a él le venga bien».

También acudieron al acto, el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, que huyó de su prisión y vive actualmente en España, con su mujer Mitzy Capriles; Leopoldo López Gil y Antonieta Mendoza, padres del opositor encarcelado, Leopoldo López; Pablo Casado, vicesecretario general de comunicación del Partido Popular, y la presidenta-editora de ABC, Catalina Luca de Tena, entre otras personalidades.