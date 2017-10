Maduro convoca elecciones municipales para diciembre De este modo, se realizarán tres meses antes de lo previsto la renovación de las alcaldías de los 335 ayuntamientos venezolanos

Ludmila Vinogradoff

La Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro ha decidido convocar elecciones municipales para el próximo diciembre, adelantándose tres meses antes de lo previsto, para renovar a los alcaldes de los 335 ayuntamientos de Venezuela.

El anuncio lo hizo el constituyente chavista Aristóbulo Isturiz al solicitar formalmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) la organización de las municipales.

La convocatoria no ha sorprendido a los venezolanos que se esperaban que el régimen anunciara las municipales tras el triunfalismo que ha mostrado Maduro al imponer 18 gobernadores chavistas de los 23 estados en las pasadas regionales del 15 de octubre.

De forma humillante Maduro obligó previamente a 5 gobernadores opositores a prestar juramento ante la Constituyente cuestionada y no ante los consejos legislativos regionales como manda la constitución venezolana.

El único que no cedió ante la amenaza de Maduro fue el gobernador del Zulia, Juan Pablo Guanipa, quien a la final fue despojado de su cargo por el mandatario.

Aprovechando el triunfo electoral en las regionales, que han sido calificadas de «fraudulentas» por la oposición, el chavismo repite el mismo libreto para imponerse en las municipales pues la convocatoria se ha hecho para los alcaldes y no para los consejos legislativos.

Esto supone que forzarán a los alcaldes ganadores a jurar ante la constituyente igual que ocurrió con los gobernadores.

Freddy Guevara, diputado por Voluntad Popular, ha afirmado que su partido no participará en las municipales por lo que ocurrió en las regionales. Los demás partidos que integran a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que está en proceso de división, todavía no se han pronunciado si van o no a las municipales.