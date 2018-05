Maduro aparece diez veces en la papeleta para las elecciones presidenciales de Venezuela La coalición opositora MUD pide abstenerse de ir a votar para «no convalidar el fraude»

ABC / Efe

Caracas Actualizado: 04/05/2018 19:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La papeleta para las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo en Venezuela incluyen hasta diez veces la fotografía con el rostro de Nicolás Maduro, el actual mandatario. El Consejo Nacional Electoral (CNE) presentó este jueves el «tarjetón» con el que los residentes están convocados a escoger al presidente, en unos comicios que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y buena parte de la comunidad internacional consideran un «fraude» por la falta de garantías democráticas.

Maduro figura en diez ocasiones porque ese es el número de formaciones políticas que lo proponen para la reelección en el cargo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), al que pertenece, y otros nueve. Uno de ellos se llama «Podemos». De hecho, copa los seis espacios de la primera fila y ocupa tres de la segunda.

El candidato exchastiva Henri Falcón aparece cuatro veces, ya que le apoyan tres partidos además del suyo, Avanzada Progresista. El independiente Luis Alejandro Ratti, el expastor Javier Bertucci y el aspirante por Unidad Política Popular 89 (UPP89), Reinaldo Quijada, cuentan con una única foto cada uno.

Rechazo de la mayoría de la oposición

La MUD, en cambio, decidió hace semanas no presentar candidatura al considerar que la convocatoria no cuenta con las condiciones para que el llamado a las urnas sea justo y transparente. La coalición venezolana que se opone a Maduro ratificó este viernes su postura ante las elecciones del 20 de mayo y pidió a los ciudadanos abstenerse de acudir a las urnas para no «convalidar el fraude».

Esta decisión es compartida por el Parlamento venezolana, de amplia mayoría opositora, y varios gobiernos de la zona y Estados Unidos, entre otros. Así mismo, el Parlamento Europeo aprobó este jueves por unanimidad una resolución conjunta en la que rechazó «de manera enérgica» la decisión de celebrar estos comicios y pidieron su «suspensión inmediata» hasta que «se reúnan las condiciones necesarias para unas elecciones creíbles, transparentes e inclusivas».

La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, calificó poco después este acuerdo de «injerencia grosera». «Eso es una injerencia grosera y con eso también digo que el poder electoral es ajeno a todas y cada una de las decisiones que parlamentos ajenos puedan hacer», afirmó.

El exalcalde de Caracas y dirigente de la disidencia venezolana, Antonio Ledezma, afirmó este viernes que la crisis que vive su país sólo puede resolverse con la salida del presidente Nicolás Maduro. «La situación no va a resolverse hasta que nos liberemos de Maduro, no habrá elecciones lícitas ni libres hasta que no salgamos de la dictadura», dijo a radio Cooperativa Ledezma, que está en Chile tomando parte en diversas actividades, además de haber sido recibido por el presidente Sebastián Piñera.