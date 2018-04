Maduro anuncia que no irá a la Cumbre de las Américas, a la que no estaba invitado El presidente de Venezuela justifica su ausencia en que se retiró la seguridad a su delegación de su país y en que ese encuentro es «una pérdida de tiempo»

Ludmila Vinogradoff

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció finalmente que no irá a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Perú el viernes y el sábado. Lo confirmó pocas horas después de que el presidente de los EE.UU., Donald Trump, cancelara su asistencia ante el inminente ataque a Siria.

En su transmisión televisada, Maduro mencionó la ausencia de Trump en la cumbre porque «Lima para él (Trump) es el patio trasero», y no se quiere sentar con presidentes de la región, como Juan Manuel Santos, Mauricio Macri y Enrique Peña Nieto, porque «los desprecia, los usa y los desusa».

Maduro había hecho de su participación en la cumbre una cuestión de honor. Durante un mes mantuvo en vilo a Perú por su insistencia en acudir a una reunión a la que el país anfitrión le ha negado la invitación. Pero su interés se desinfló de repente. «La verdad es que esa cumbre no está en nuestras prioridades, nunca ha estado. En esa cumbre no hay ningún tema que se vaya a decidir. Esa cumbre es una verdadera pérdida de tiempo», enfatizó este martes en el Palacio de Miraflores, durante un encuentro con el sector educativo del país.

En Perú, sin embargo, las organizaciones populares paralelas a la cumbre se habían movilizado, unas para repudiar la presencia del líder chavista y otras para recibirlo y boicotear el acto desde la calle. Maduro no estará presente, pero sí el tema de la crisis de Venezuela, una crisis que sigue escalado a nivel regional.

Panamá cancela vuelos

Panamá fue el primer país latinoamericano en aplicar sanciones contra más de 50 altos cargos del régimen de Maduro y 16 empresas venezolanas de las cuales 10 forman parte del entramado de familiares de la primera dama, Cilia Flores.

En respuesta a las sanciones panameñas, el régimen venezolano decidió hace una semana suspender durante 90 días los vuelos de la panameña Copa a Caracas. Este miércoles, por reciprocidad, Panamá anunció la suspensión a partir del próximo 25 de abril y también durante el mismo periodo –90 días prorrogables– de las operaciones en el país de las aerolíneas venezolanas. Esto se produce en el marco de una crisis diplomática bilateral que incluye ya el retiro de los respectivos embajadores.

El Gobierno panameño emitió un comunicado con todas las compañías afectadas e hizo referencia a la Ley 48 de 26 de octubre de 2016, que faculta al Consejo de Gabinete a proponer y optar por medidas recíprocas para salvaguardar los intereses económicos y comerciales del país.

Mientras, el presidente peruano, Martín Vizcarra, señaló este martes que Maduro puede ingresar en el país si así lo desea, a pesar de no estar invitado a la Cumbre. «Retiraron la seguridad a toda la delegación de Venezuela, por eso yo anoche decidí que no voy a ir a la Cumbre de las Américas en Lima y me voy a quedar con el pueblo de Venezuela los días 13 y 14» de abril, anunció Maduro en un acto de Gobierno en Caracas, según informa Efe.

«Cualquier ciudadano venezolano puede ingresar al país. En el caso específico de Maduro, él no ha sido invitado para participar en esta cumbre. Entonces, no se trata de cómo ingresaría. (...) Podría hacerlo por la frontera sin ningún problema. Lo que está claro es el mensaje que ha dado el país: que no está invitado», ha aseverado Martín Vizcarra.

Durante una conferencia en el Palacio de Gobierno, Vizcarra ha señalado que en «un mundo civilizado y donde se respetan las buenas costumbres», el mandatario de Venezuela debe entender que no es bienvenido.

«Para que la cumbre sea exitosa hay tantos temas a los que dedicarle tiempo antes que a este tema que, para nosotros, los organizadores, ya está superado», ha subrayado.

En este sentido, el presidente de Perú ha tratado de minimizar los rumores sobre la posibilidad de que Maduro llegue en avión junto a otro jefe de Estado, según ha recogido el diario local «El Comercio».

Ausencia de Antigua y críticas de Cuba y Bolivia

La decisión de excluir a Venezuela de la cumbre, una acción que este país considera ilegal, llevó al Gobierno de Antigua y Barbuda a anunciar que no participará tampoco en la reunión.

Otros países ideológicamente cercanos a Venezuela, como Bolivia y Cuba, también han reiterado sus críticas por la forma de vetar la presencia del país petrolero, pero de momento no han anunciado su ausencia.