Maduro afianza su poder en Venezuela ante la profunda división entre los opositores Mientras se suceden las dimisiones en la Mesa de la Unidad Democrática, el presidente bolivariano pide al chavismo prepararse para ganar las elecciones locales de este año y las presidenciales de 2018

Ludmila Vinogradoff

@ludmilavino Seguir 25/10/2017 22:07h Actualizado: 25/10/2017 22:07h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El diputado José Ignacio Guédez ha renunciado a su cargo como secretario del Parlamento de Venezuela, una dimisión que se suma a la decisión del exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles de abandonar la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). El futuro de esta alianza de los políticos contrarios a Nicolás Maduro permanece ahora en el aire y la oposición, huérfana de liderazgo.

La coalición opositora, que nació para servir de plataforma electoral a 19 partidos de derecha, centro e izquierda, hace aguas tras la decisión de los cuatro gobernadores del partido Acción Democrática (AD) de jurar su cargo el pasado lunes ante la Asamblea Nacional Constitucional, el órgano impulsado por el presidente venezolano para liquidar el Parlamento legítimo y que la MUD había tachado de «ilegítima» y «fraudulenta».

La Mesa de la Unidad atraviesa su peor crisis, que favorece sin género de dudas al régimen de Maduro, que debe de estar frotándose las manos por lo bien que le ha salido la jugada de dividir y vencer a sus adversarios.

José Ignacio Guédez, que además es dirigente de la Causa R, el partido del exgobernador de Bolívar Andrés Velásquez, dijo dimitir como secretario de la Asamblea Nacional para «decir las cosas como son» en la MUD. Envió su renuncia al cargo a la Junta Directiva del Parlamento, que es el único poder del Estado en manos de la oposición, que obtuvo la mayoría de la Cámara en las elecciones de diciembre de 2015.

El cisma que sufre la MUD, el primero desde su fundación hace nueve años, comenzó el martes con el excandidato presidencial Henrique Capriles, de Primero Justicia, que le declaró la guerra al secretario general de AD: «Mientras Henry Ramos Allup esté en la MUD, yo no voy a seguir ahí». Capriles condicionó su retorno a la coalición al retiro de Ramos Allup, líder de uno de los principales partidos de la MUD, porque permitió que los cuatro gobernadores de AD juramentaran ante la cuestionada Constituyente de Maduro, cuando previamente se habían dado instrucciones para que no lo hicieran. «Cuando se está enfermo hay que operar y sacar el tumor. En la Unidad hay que hacer lo propio», aseguró Capriles, que añadió que la MUD debe «refundarse», una opinión que comparte José Ignacio Guédez.

El repudio a la jura de los cuatro gobernadores «adecos» ha provocado la ruptura de la MUD ante la satisfacción de los chavistas, que buscaban justamente debilitar a los opositores tras haber impuesto 18 gobernadores chavistas en la también denunciada por fraudulenta elección de gobernadores del pasado día 15.

El presidente venezolano, exultante

Maduro no cabe en su gozo. Mientras los opositores «andan en su zafarrancho, divisionismo y aguijoneándose con el odio, nosotros trabajemos (…) A ganar otra vez», dijo este martes, tras reunirse con los gobernadores de la polémica.Solo el fraude explica cómo el chavismo pudo imponerse en los comicios mientras el 80% de venezolanos rechazaba la gestión de Maduro por la grave crisis económica. Ahora el mandatario se muestra triunfalista y pide a su partido prepararse para ganar también los comicios de alcaldes -aún sin fecha, aunque deben ser este fin de año- y las presidenciales de 2018.

El que ha salido perdiendo ha sido Henry Ramos Allup, a pesar de que el secretario general de AD y expresidente del Parlamento ha querido desmarcarse de la polémica decisión de los gobernadores, alegando que se han «autoexcluido» automáticamente del partido. «No soy responsable de su decisión de jurar ante la Constituyente».

Sin embargo, ya es tarde y los platos están rotos. Ramos Allup es el único de los líderes destacados de la MUD que está habilitado para lanzarse a las presidenciales del próximo año. Tanto Leopoldo López como Henrique Capriles y Antonio Ledezma han sido inhabilitados por el régimen para un cargo público por un periodo de entre 10 y 15 años más.

Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento y coordinador nacional de Voluntad Popular, el partido que fundó Leopoldo López, afirmó que la MUD debe reestructurarse y criticó a Ramos Allup por permitir la jura humillante de los cuatro gobernadores opositores ante la Constituyente. Guevara también adelantó que su partido no participará en las próximas elecciones municipales si no hay garantías de cambio profundo en el sistema electoral. «De nada sirve que vayamos a unas elecciones si luego de ganar hay que humillarse ante la Constituyente, y si no lo hace, entonces lo destituyen o va preso», explicó.

Las dudas de si la MUD participará o no en los próximos comicios locales todavía no se han despejado, ya que está por verse cómo van a reformar su estructura y qué organizaciones políticas van a quedar y cuáles se van a retirar. No se descarta que de la MUD surjan dos o tres grupos de la oposición, con lo cual ayudarán a consolidar el régimen de Maduro, aunque en el fondo todos estén en contra del chavismo.

Lo más prudente para los intereses de los contrarios al régimen sería que los opositores hicieran una elección primaria para decidir quién queda de candidato unitario para enfrentarse al candidato chavista en las presidenciales del próximo año. Porque si van dos candidatos opositores, es probable que triunfe el chavista.El presidente del partido Avanzada Progresista (AP), Henry Falcón, ahondó en la división al acusar que los partidos opositores Primero Justicia y Voluntad Popular jugaran en contra de su reelección a la gobernación del estado Lara por tener una visión «sectaria y partidista».