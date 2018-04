CINCO AÑOS COMO PRESIDENTE DE VENEZUELA «Maduro ha adoptado el terrorismo de Estado que ejercieron dictaduras como las de Argentina y Chile» Durante su mandato, Venezuela ha sufrido la mayor represión de los últimos 30 años, con 34.332 venezolanos detenidos y 210 personas muertas durante las manifestaciones

Esta semana, el 19 de abril, exactamente, Nicolás Maduro ha cumplido un lustro en el poder. Cinco años en los que la situación política, social y económica en Venezuela han empeorado de manera dramática. Así lo confirman las cifras recogidas por el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), un organismo no gubernamental, creado en 1988, mucho antes de la llegada del chavismo al poder, que realiza un informa anual sobre la situación de derechos humanos en Venezuela.

«Cuando Nicolás Maduro llegó al poder, y debido a su procedencia civil -era un sindicalista del metro de Caracas-, apostábamos a que su gobierno iba a detener o desmontar la militarización del Estado que había hecho Hugo Chávez durante su gestión. Lamentablemente, no fue así», explica a ABC Inti Rodríguez, coordinador de Comunicación de Provea. «Al contrario. Maduro consolidó esa militarización del estado de la sociedad venezolana, la profundizó con más presencia de militares en la gestión pública». A eso se sumó la militarización de «la seguridad ciudadana, y de las relaciones del Estado con sus propios ciudadanos». Esto ha provocado el incremento de la represión, «a nivel cuantitativo y cualitativo», como evidencian las cifras que Provea ha hecho públicas esta semana, y que recogen datos de los últimos cinco años. «El gobierno de Maduro se ha convertido en el más represivo en los últimos 30 años de la historia política de Venezuela». En este lustro, las cifras ha roto récords: 34.332 personas han sido detenidas durante las protestas contra el gobierno de Venezuela, y 210 personas han muerto «en el marco de manifestaciones pacíficas», señala Rodríguez. Detenciones arbitrarias, «por el mero hecho de manifestarse» que las que no se ha respetado «la legislación nacional». En ellas existe una característica común: la violación del derecho a la defensa y en muchos casos la incomunicación. A esto se suma, que «solo el año pasado más de 700 personas fueron sometidas a justicia militar».

En cuanto a la cifra de muertos, Rodríguez asegura que la mayoría de esas personas «fueron asesinadas por agentes de la fuerza pública o por agrupaciones paramilitares, conocidos aquí como colectivos». Una cifra, 210 muertos, que contrasta con los 86 muertos habidos entre 1991 y el año 2012, en protestas. En los cinco años de Maduro en el poder, la cifras de muertos por manifestarse es casi el triple que el número de fallecidos en los 21 años anteriores. (En lo que va de año y son 9 muertos en protestas). Esos 210 muertos es alarmante pues demuestra la ausencia de garantías del derecho de manifestación en Venezuela.

Estado policial

Otro aspecto que denota la alarmante «escalada» de la represión en Venezuela, es el número de personas que sufren torturas o son heridas en las manifestaciones. Según Provea, el año pasado el número de denuncias por violación a la integridad personal se situó en 23.227. El más alto en los últimos 57 años. Una situación que no solo afecta a los presos políticos, si no también «a la poblacion civil particular», señala Rodríguez. «El año pasado el Gobierno de Maduro adoptó tácticas propia del terrorismo de Estado. Lo que América Latina vivió en dictaduras como la Chile, la Argentina, la peruana de Fujimori...». El objetivo de llevar a la práctica este «patrón sistemático» de represión no es otro que «infundir miedo a la población para que se inhiba de expresar su descontento». En paralelo a la actuación contra los manifestantes, continúa, «el gobierno de Maduro fue sofisticando el año pasado todo un andamiaje jurídico y del ejercicio del derecho a la manifestación pacífica dirigido a construir un estado de derecho policial en el que todos los ciudadanos se conviertan en delatores, para ejercer más control sobre la población».

Éxodo

La violencia, la hiperinflación (el FMI cree que 2018 se podría cerrar con un 13.000%), la escasez de alimentos y medicinas -«en febrero de este año el 87% de los hogares estaban en situación de pobreza. Una cifra superior a la que había antes de la llegada del chavismo al poder»- han provocado un éxodo de la población venezolana. Según un informe de la ONU, podría afectar «a finales de este año al 10% de la población», lo que supondría la marcha del país de tres millones de venezolanos «que huirían del hambre y de la represión», buscando refugio en los países vecinos.