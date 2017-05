Las madres venezolanas piden a los gobiernos no vender más bombas a Maduro

La de este sábado fue una marcha opositora realizada por las madres venezolanas vestidas de negro por el luto de más de 40 personas asesinadas durante las protestas que llevan más de mes y medio en las calles, exigiendo elecciones y respeto a la constitución, al son de la consigna de «quiénes somos, Venezuela, qué queremos, libertad».

El regalo que pidieron a los militares las madres en su día fue el cese de la represión y a los gobiernos extranjeros que no vendan más bombas lacrimógenas al régimen de Nicolás Maduro y perdigones o balas de goma. Las venezolanas que prefirieron protestar y no celebrar su día en los restaurantes se concentraron este domingo ante los cuarteles para exigir a los militares que paren la brutal represión que ha dejado más de 1.000 heridos en 45 días de marchas.

En Caracas la manifestación fue en la comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana en el Paraíso. Las artistas leyeron un comunicado para que los uniformados pongan fin al excesivo uso de la fuerza pública. Los manifestantes han contado una media de 700 bombas lacrimógenas diarias que lanzan los efectivos militares y policiales para dispersar las marchas y las personas que han fallecido ha sido por el impacto de los disparos a quemarropa a pocos metros de distancia.

«Hoy sufrimos por la desaparición de nuestros hijos, por lo que sufre nuestra juventud, esa generación que parimos y que esta su vez pariendo la nueva Venezuela, que ellos mismos están llamados a conducir» Antonio Ledezma

En conmemoración del Día de las Madres, la esposa del Alcalde Metropolitano de Caracas,, solicitó a todos los países que no le vendan bombas lacrimógenas al Gobierno venezolano. «Ese es el único regalo que queremos las madres de mi país». Ledezma indicó que el Gobierno no usa las bombas lacrimógenas para dispersar las manifestaciones, «sino para asesinar a nuestros hijos con cada detonación (…) Cuántos jóvenes no han muerto por la desidia de este Gobierno por dar órdenes a los cuerpos de seguridad del Estado de disparar las bombas a los ciudadanos a sangre fría y sin compasión».

La alcaldesa metropolitana interina de Caracas, Helen Fernández, dijo en la marcha que las madres piden a los militares que «’depongan las armas y no disparen contra los manifestantes. Estos crímenes no prescriben. Tengan conciencia». Fernández expresó a viva voz: «soldado baja tu arma no te conviertas en un asesino. Seguimos exigiendo que se restituya el hijo constitucional y se realicen elecciones generales; para de esta manera dignificar a Venezuela».

El ministro del Interior y Justicia, el general Néstor Reverol, ha endurecido la represión y ha abierto tribunales militares para enjuiciar a los manifestantes civiles detenidos bajo supuestos cargos de «terrorismo», algo prohibido por la constitución venezolana que establece que los civiles deben ser juzgados por sus jueces naturales. Para mañana lunes la opositora Mesa de la Unidad Democrática ha convocado un «plantón» desde las 7 de la mañana en las grandes avenidas de las ciudades para paralizar el país. Significa un paro de actividades, salir a la calle, y no moverse en protesta por la ruptura del hilo constitucional.