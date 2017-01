Madeleine Albright está dispuesta a convertirse al islam en protesta contra Trump

La ex secretaria de Estado estadounidense Madeleine Albright, la primera mujer en acceder a este cargo en el país -con el entonces presidente Bill Clinton-, ha criticado recientemente las políticas migratorias anunciadas por el nuevo presidente, Donald Trump, y ha asegurado que está «dispuesta» a convertirse al islam.

«Fui criada en el catolicismo, me convertí en episcopaliana y luego descubrí que mi familia era judía. Estoy preparada para registrarme como musulmana en solidaridad», ha señalado quien también fue embajadora de Estados Unidos ante la ONU a través de su cuenta oficial de la red social Twitter, recoge Europa Press.

19 national security leaders agree: Congress must not make refugees the enemy. https://t.co/DkGPlkrPnW#RefugeesWelcome