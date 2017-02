Macron desmiente ser infiel a su mujer con un conocido locutor de radio francÃ©s

Emmanuel Macron, candadido de centro-izquierda a la Presidencia de Francia y actualmente favorito para ganar las elecciones, ha desmentido los rumores sobre su supuesta infidelidad con el locutor de radio Mathieu Gallet, con el que habría mantenido una relación fuera del matrimonio, según informó un medio ruso.

La presunta relación homosexual de Macron fue desmentida el lunes por la tarde por su portavoz, Laurence Haïm, en varios mensajes de Twitter: «Emmanuel Macron se refiere claramente esta tarde los rumores sobre su vida privada y los desmiente firmemente», escribió Haïm en su perfil de esta red social. En el segundo mensaje, indicaba, citando al candidato: «Si decís que llevo una doble vida con M. Gallet, eso es porque mi holograma se ha escapado».

Tonight Macron addresses rumours with a joke : "if you're told I lead a double life with M Gallet, it's because my hologram has escaped me"