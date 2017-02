Macri sale al paso para frenar la crisis por la compaÃ±ia postal de su padre

Una de las características del Gobierno de Mauricio Macri es su capacidad para rectificar. Pero lo que en principio son virtudes. cuando se termina la luna de miel, se convierten en defectos. El caso del Correo Argentino, empresa privatizada y reestatizada (con incautación de sus activos) es el último ejemplo. Macri dio marcha atrás en el proceso que pretendía, tras doce años, cobrar la deuda contraída de la empresa de su padre (y unos 60 accionistas) con el Estado.

El Gobierno siguió el proceso judicial previsto para ajustar cuentas con la compañía de Franco Macri y cuando había alcanzado un principio de acuerdo, pendiente de ratificación por instancias judiciales superiores, le estalló el escándalo con un abanico de interpretaciones donde le reprocharon favoritismo en perjuicio de las arcas del Estado. Con esa teoría se llegaron a barajar –a sabiendas de que eran falsas. cifras de 70.000 millones de pesos como presunta condonación a la deuda a Macri padre que, a su vez, reclama una reparación por la expropiación.

Servida en bandeja la polémica, el presidente reconoció que «técnicamente se ha hecho bien» pero añadió que no se les ocurrió establecer, en tiempo real, «un mecanismo de difusión y discusión de lo que se estaba haciendo». Dicho esto, recalculó y anunció que todo el proceso volvía «a foja cero porque lo bueno es que no hay ningún hecho consolidado, acá no sucedió nada todavía, no se condonó, no se pagó, no se cobró», confirmó.

Todo vale

En una rueda de prensa sin censuras, imposible imaginar en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, Macri aguantó el chaparrón de preguntas. Entre estas le plantearon la dificultad de generar confianza en el combate a la corrupción cuando hay medio centenar de causas judiciales e imputaciones a miembros de su Gobierno y él mismo. También apuntaron las cuestiones al flagelo de la inflación, que el pasado año llegó al 40 por ciento y éste, según sus pronósticos, confía en «que no supere el 20 por ciento». Macri podía haberse defendido con buenos argumentos pero lanzó balones fuera con el tema de la corrupción aunque insistió a lo largo de su intervención en que todos los organismos del Estado estaban invitados a fiscalizar su proceder y que este año era electoral. Traducido al lenguaje de la política argentina, significa que «todo vale» para una oposición con más reflejos que un Gobierno que, en más ocasiones de las debida, peca de ingenuo.