Macri negocia con el FMI un acuerdo de «apoyo» financiero para paliar el alza del dólar «Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar», ha afirmado el mandatario

Carmen de Carlos

Se resistió hasta donde pudo, pero Mauricio Macri, tras una semana critica, ha optado por dirigir un mensaje a la Nación y hacer un anuncio difícil de imaginar minutos antes: pedir al FMI una «línea de crédito».

El objetivo Macri de tratar de calmar a los mercados, detener la caída de la bolsa (había superado pérdidas del 5 por ciento) y contener la escalada sin límite del dólar, parecía empezar a cumplirse poco después. Lentamente, la divisa estadounidense (llegó a tocar un techo de 23,50) recuperaba posiciones digeribles para una población que habla, piensa y sueña en billetes verdes.

El presidente de Argentina no mencionó la cifra del crédito que baraja con Christine Lagarde pero raro sería que fuera inferior a veinte mil millones de dólares. Falta conocer, con precisión, detalles y condiciones antes de que ese acuerdo o rescate que está en proceso, se materialice.

«Mi compromiso es decirles la verdad siempre», arrancó Macri. Los argentinos estaban en un brote histérico, desde la semana pasada, por el aumento del dólar que coincide, para mayor sufrimiento del ciudadano, con la subida de tarifas de servicios públicos, inflación de dos dígitos y pérdida de confianza al Gobierno. «El único camino posible para salir del estancamiento y evitar la gran crisis económica», insistió Macri, es la «política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en las cuentas publicas», recordó en alusión a los doce años de kirchnerismo.

El presidente de Argentina trató de explicar el actual escenario del país y cortar por lo sano los intentos de desestabilización de un Gobierno que no logra que despegue la economía ni que el país sea competitivo. «Esta política (de gradualismo) depende mucho del financiamiento externo… Las condiciones mundiales están cada día más complejas», se justificó. Macrí enumeró las «variables que nosotros no manejamos» y han sacudido el tablero: «Suben las tasas de interés, sube el petróleo» y provoca, que «se devalúen las monedas emergentes». Lo que no analizó fue por qué esas circunstáncias provocan el pánico en Argentina y no sucede lo mismo en Brasil, Uruguay, Chile y otros países vecinos de la región que sienten con similar virulencia la sacudida.

El sucesor de Néstor Kirchner y Cristina Fernández en la Casa Rosada, reconoció, «somos de los países del mundo que mas dependemos del financiamiento externo», razón por la que y ahí vino el anunció, «de manera preventiva y frente a esta nueva situación» decidió «iniciar conversaciones con el FMI para que nos otorgue una línea de crédito financiero». El objetivo de esta vuelta al organismo internacional que más alergia produce en la piel de los argentinos lo justificó Macri, «para fortalecer el programa de crecimiento y desarrollo» que está llevando a cabo en este «escenario global. Y evitar crisis como las de nuestra historia».

Consciente del revuelo que iba a provocar el anuncio, Mauricio Macri, se esforzó en explicar los motivos de la decisión: «Lo hice pensando en el interés de todos los argentinos. No mintiéndoles como tantas veces nos han hecho».