Macri: Â«Existe una buena comunicaciÃ³n entre Mariano Rajoy y yoÂ»

Maurico Macri aguardó paciente a que España tuviera Gobierno para visitar nuestro país. El martes inicia una visita de Estado, la primera en ocho años, después del virtual congelamiento de las relaciones bilaterales durante los Gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).

El presidente de Argentina recibe en la residencia privada de Olivos (periferia de Buenos Aires) a una representación de los corresponsales españoles. A lo largo de la charla abordó asuntos como los Papeles de Panamá, presuntos casos de corrupción y lo último de una deuda histórica con el Estado de su padre –mediante la empresa Socma y el Correo postal– que le obligó a revisar un «procedimiento que –insiste– técnicamente era correcto».

En cuanto al viaje de Estado a Madrid, lo considera «muy importante por la historia y el afecto entre ambos países y el que le tengo yo a España. Hay una buena comunicación entra Rajoy y yo, Creo que por eso va a ayudar a relanzar las relaciones en todos los campos. Tengo muchas expectativas».

Sobre Cataluña, aclaró: «No puedo opinar sobre un tema interno de España» pero reconoció sus «simpatías con el Barcelona FC». En cuanto a la sintonía con el PP, observó : «Gallardón es un fenómeno, de los mejores alcaldes que vi en mi vida».

Las empresas de capital español y en concreto Telefónica, que protesta porque considera que se le da un trato discriminatorio a favor de las compañías nacionales, Macri no aprecia que pudiera ser un escollo en su visita a España: «Para nada, hemos creado condiciones para que compitan las tres empresas que hay, que inviertan en calidad y precio (se mejore) para que mi gente tenga mejor servicio, más acceso, más barato. Esa es la tarea de un gobernante».

¿Cuál es la decisión más difícil que ha tenido que adoptar en este año largo de gestión?

Todas las decisiones han sido difíciles. Nada es fácil cuando tienes que gobernar un país quebrado,uno de cada tres argentinos es pobre, con altísimo defícit fiscal, en cesación de pagos,con inflación y un estancamiento de cinco años. Pero la tendencia es buena. Los primeros seis meses cumplimos al salir del cepo (liberar el cambio y la compra venta de divisas) y el «default». Este último semestre tenemos un 18 por ciento de inflación anualizada, la mas baja desde el 2008.

¿A que atribuye que no se haya producido la anunciada «luvia de inversiones» españolas y extranjeras?

Estamos bien en términos de inversiones. Varias decenas de miles de millones de dólares han llegado. Están focalizadas en industria, energía, minería, transporte y otros sectores de servicio. Entre que se anuncian y se materializan siempre pasan meses. En ese marco las previstas como Vaca Muerta (uno de los yacimientos de hidrocarburos mas grande del mundo) va a ser un acelerador muy importante. Sólo en ese sector estimamos cinco mil millones de dólares este año, mas de diez el que viene y en el 2019 más de 20.000 millones anuales.

Donald Trump acaba de recibir a la mujer de Leopoldo López. Y le ha bautizado a usted como un «líder regional». ¿Cree que está a tiempo o perdió la oportunidad de liderar el proceso de democratización en Venezuela?

En cada foro opinamos y dejamos claro algo: Basta de eufemismos con Venezuela, no es una democracia y tiene esa pseudo Corte Suprema que acaba de ratificar la condena a Leopoldo López.

¿Usted cree que el Papa entiende sus simpatías con el budismo y el psicoanálisis? Lo pregunto porque algunos utilizan esos argumentos para explicar el distanciamiento del Papa con usted.

(Se ríe) No sé, nunca hablamos de eso con el Papa. No sé qué opina sobre que yo también utilice la filosofía budista como una forma de reflexionar. Pero, también la práctica de la religión católica de toda mi vida me ha llevado a tener buenas reflexiones y valores. En cuanto al psiconálisis, te ayuda, sobre todo cuando uno tiene grandes responsabilidad con un país. Te ayuda a no caer en problemas de Ubris (ese diagnóstico se le atribuía a Cristina Fernández de Kirchner) y que uno se cree que esta más allá del bien y del mal, que es un dios en la tierra,

(Su padre, Franco Macri, aplaudía los gobiernos del matrimonio Kirchner y menospreció su carrera política),

¿Quién le ha dado más disgusto, su padre o Cristina Fernández?

Mi padre me trajó al mundo, me educó, me dio la oprtunidad de aprender. Siempre voy a estar agradecido de lo que me dio.