Luisa Ortega: «En Venezuela exterminan a la disidencia y se cometen crímenes contra la sociedad civil» La ex fiscal general de Venezuela, huida del país por ser perseguida por el gobierno de Maduro, ha explicado en Herrera en COPE por qué ha acudido a la Corte Penal Internacional de La Haya

ABC.es

Madrid Actualizado: 19/03/2018 11:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La que fuera fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha acudido al Tribunal de la Haya para denunciar crímenes contra la Humanidad cometidos en su país. Ortega, que huyó de Venezuela tras verse perseguida por el Gobierno de Nicolás Maduro, ha explicado en «Herrera en COPE» los fundamentos de su denuncia.

Luisa Ortega ha confirmado que lo que ha hecho es una ampliación de su denuncia inicial porque «continúan los ataques contra la sociedad civil y el exterminio a la disidencia política». Entre estas acusaciones, explica, se encuentra lo sucedido en el enfrentamiento en «El Junquito», donde asesinaron al grupo rebelde contrario al régimen y liderado por Óscar Pérez.

Escúchalo en COPE Luisa Ortega: «No voy a parar hasta sacar a Maduro del Gobierno» Escuchar

En la entrevista, Ortega señala directamente a Nicolás Maduro como responsable de todos estos crímenes. Ella cree que en un corto periodo de tiempo el tribunal admitirá su denuncia. «Hay muchos elementos que le comprometen. Hay una persecución también contra los militares que no piensan como ellos, y a estos les encarcelan, les aíslan y les torturan». Además, afirma que detrás de Maduro se encuentra Cuba «dirigiendo los escombros de las instituciones, sobre todo en las fuerzas armadas».

«Muchas mujeres en Venezuela han tenido que acudir a la prostitución para poder sobrevivir» Luisa Ortega, ex fiscal general de Venezuela

Respecto a la denuncia interpuesta contra ella y la orden internacional de captura considera que no será factible. «Tiene que pasar por la Interpol y no se va a prestar a ello porque no hay elementos que lo fundamenten. Es un capricho del Gobierno venezolano», ha asegurado.

Haciendo balance del estado de su país, Luis Ortega señala que en torno al 80% de la población solo puede hacer dos comidas al día y que no hay «requerimientos necesarios para garantizar una buena salud». Además, cuenta que «muchas mujeres han tenido que acudir a la prostitución para poder sobrevivir».

La ex fiscal asegura que no parará hasta acabar con el régimen de Maduro a pesar de que su propia vida corra peligro. Y advierte: «Estoy dispuesta a enfrentarme con lo que se me presente».