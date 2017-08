La limitaciÃ³n migratoria choca con la creciente demanda de trabajadores mexicanos

La demanda de trabajadores temporales procedentes de México por parte de empresarios de Estados Unidos no para de crecer. En el campo, la presente temporada, que arrancó en octubre de 2016 y concluye este verano, ha superado los 165.000 temporeros, la gran mayoría del vecino del sur, lo que supone un 20% más que la anterior. En una de las grandes paradojas del efecto que puede suponer la reforma anunciada por Donald Trump, su limitación a la entrada de inmigrantes no cualificados topa con la necesidad del campo estadounidense. No es el único sector. También, el negocio turístico, y, particularmente, hotelero, ha confirmado este año que precisa de trabajadores para los periodos de mayor actividad, con una demanda que ha superado las 81.000 personas. Otro incremento aproximado del 20%.

La llegada de trabajadores al sector agrario se hace efectiva mediante el visado llamado H-2A. En la actividad turística, se trata del programa H-2B. Los inmigrantes que buscan un empleo temporal en Estados Unidos formalizan el acceso al visado de trabajo a través del empresario que precisa de sus servicios.

Aún es más chocante el anuncio de Trump de nuevas medidas migratorias con la política que ejerce en sus propias actividades empresariales. Trump Organization es uno de los demandantes de este tipo de mano de obra, informa The Wall Street Journal. Entre los negocios del presidente (gestionados por sus hijos Donald Jr. y Eric desde que llegó al Despacho Oval) que emplean a trabajadores temporales mexicano con estos visados, se encuentran, su conocida mansión de Florida Mar-a-Lago y los viñedos que posee en el estado de Virginia.