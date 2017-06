Lilian Tintori exige al ministro de Defensa responder por la vida de Leopoldo López

Lilian Tintori intentó nuevamente este domingo de ver a su esposo Leopoldo López, después de 21 días en que no tiene noticias suyas, pero no le permitieron visitarlo en la cárcel militar de Ramo Verde. Su última señal de vida fueron unos gritos desesperados del líder: «Me están torturando, denúncialo», que Tintori grabó el viernes pasado en las puertas del penal. Es la primera vez que López denuncia que lo están torturando tras 40 meses de permanecer en Ramo Verde. Lo han condenado a casi 14 años de prisión por pedir la salida de Nicolás Maduro en 2014.

Tintori ha denunciado que mantienen al líder en completo aislamiento y sin permitirle la visita de la familia, por lo que responsabilizó al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y al director del penal, capitán de navío José Boston Silva, por la integridad de su esposo a quien le han violado los derechos humanos fundamentales.

Dijo: «Vladimir Padrino López tiene que responder por la vida de Leopoldo, que explique la denuncia de Leopoldo de que lo torturan. Hoy hay 391 presos políticos que también reciben tratos de tortura por parte de militares. Me pregunto dónde está el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Tienen que estar aquí constatando la situación de Leopoldo».

Tintori subrayó que «nuevamente estoy en Ramo Verde y no me dejan pasar, no me dan ninguna razón, solo nos colocan dos piquetes de la GNB Guardia Nacional Bolivariana y no nos dan respuesta. Hasta cuándo el régimen va a seguir violando los derechos fundamentales de Leopoldo. Vengo a exigir que me dejen ver a mi esposo y lo que hacen es reforzar con otro piquete».

Su espera en la puerta del penal se prolongó por más de dos horas. También hizo un llamado a la Iglesia y a las organizaciones internacionales, a la Cruz Roja y a la CIDH para que se pronuncien ante la medida arbitraria de aislamiento e incomunicación en contra de López.

Pidió a la iglesia un pronunciamiento. «Si esto pasara en cualquier país del mundo, ya la Iglesia estaría aquí. A ningún preso le pueden quitar su derecho a la visita y a Leopoldo cada día le han disminuido los mínimos derechos que le tienen que respetar a un preso, para intentar doblegarlo, porque le tienen miedo a sus palabras, al liderazgo que tiene y al llamado que ha hecho a la calle y protesta pacífica», agregó.

En cuanto a las fotografías de López publicadas en el diario oficialista Ultimas Noticias, Tintori dijo que las imágenes fueron tomadas hace dos y tres meses. «Basta ya de manipulación, basta de burlarse de los venezolanos. Dejen ver a Leopoldo».