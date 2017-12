Dominic Grieve, ex fiscal general del Estado, el pasado 29 de noviembre en Downing Street - Reuters

El líder de los «tories» rebeldes, Dominic Grieve, recibe amenazas de muerte El ex fiscal general del Estado, uno de los 11 legisladores que no siguieron las instrucciones de Theresa May sobre el papel del Parlamento en el Brexit, denunció los hechos ante la Policía