La líder de las Damas de Blanco, detenida durante diez horas

S. GAVIÑA

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue detenida esta semana durante diez horas por agentes de la Seguridad del Estado. Así lo ha confirmado ella misma, por teléfono a ABC.

La retención fue denunciada por el exesposo de Soler, y también preso político, Ángel Moya, según informó el portal Martí Noticias.

«El martes 22, en horas tempranas de la mañana, ya existía un sitio de agentes de la seguridad del Estado, combinado con la Policía Nacional Revolucionaria alrededor de la sede nacional», explica Berta Soler a este periódico, haciendo referencia a la sede del grupo de las Damas de Blanco en Lawton. «A las nueve y cuarto de la mañana, cuando salí, me cogieron y me llevaron a las dependencias, donde me tuvieron diez horas sin decirme por qué me habían detenido. Transcurrido ese tiempo me montaron en un coche y me dejaron en las inmediaciones del lugar en el que me habían detenido». En ningún momento a Soler le comunicaron el motivo de su retención, ni le hicieron preguntas.

Esta forma de actuar de los agentes de la Seguridad del Estado es muy habitual en Cuba. «La seman pasada detuvieron a siete damas de blanco», afirma Berta, que con otras muchas mujeres de este grupo, no saben en qué momento serán detenidas. De ahí que se hayn acostumbrado a llevar consigo, cuando salen de casa, «una bolsa con el neceser y al menos una sábana, pues no sabemos dónde vamos a dormir».

Las detenciones de miembros de las Damas de Blanco, grupo formado en 2003 por esposas y familiares de presos políticos cubanos, es una estrategia habitual el gobierno de la isla. El pasado mes de febrero, al menos 30 de ellas fueron arrestadas por la Seguridad del Estado, con el fin de impedir la campaña Todos Marchamos, que a lo largo de 104 domingos y con la participación también de activistas de derechos humanos tiene como objetivo presionar al gobierno para que libere a los presos políticos. La vigilancia de la sede Damas de Blanco, situada en Lawton, por parte de las autoridades y los agentes de seguridad del Estado, también es una constante.

Sigue la represión con Díaz-Canel

Preguntada sobre si la situación ha cambiado algo con el nombramiento del nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, asegura que «está igual o peor. Sigue la represión». Durante elmes en el que el nuevo mandatario tomó posesión de cargo fueron detenidos al menos 300 opositores.

En cuanto al accidente de un avión, alquilado por Cubana de Aviación, el pasado viernes, en el que murieron 111 personas, responsabiliza al Gobierno cubano «por utilizar aviones muy viejos». De momento, indica que «no se sabe nada sobre la investigación», abierta tanto por las autoridades cubanas, como mexicanas y la compañía Boeing, pero Soler reclama «que lo que no se pueden perder son más vidas».