Liberados tras más de un día los 26 activistas de Hong Kong detenidos por protestar contra China

Tras pasar algunos de ellos más de un día en comisaría, la Policía de Hong Kong ha liberado este viernes a los 26 activistas detenidos el miércoles por la noche en una protesta contra el autoritario régimen chino. Entre ellos destacaba el joven líder del partido Demosisto, Joshua Wong, convertido ya en la figura más representativa del movimiento pro-democrático en la antigua colonia británica. «Después de 32 horas de detención por desórdenes públicos, he sido liberado», publicó en su cuenta de Twitter con una foto a las puertas de la comisaría de North Point.

I was arrested for participating in a protest. After 32 hours of detention for breaking the “public nuisance” law, I was released. pic.twitter.com/2Dfx7YfnBo