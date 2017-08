Leopoldo López pide en un vídeo seguir la lucha «por una mejor Venezuela» y anuncia que será padre

El líder opositor venezolano preso Leopoldo López ha pedido a los ciudadanos de su país, en un nuevo vídeo difundido hoy, que no decaigan en la lucha «por una mejor Venezuela» y anunciado que ha recibido una de las «mejores noticias» en sus años de presidio, el tercer embarazo de su esposa, Lilian Tintori.

Les pedimos que sigamos con fuerza y esperanza por Venezuela. Mensaje de Leopoldo. RT/ LT https://t.co/WKA88wFjjA — Leopoldo López (@leopoldolopez) August 1, 2017

«Vale la pena luchar por Venezuela, no decaigamos en nuestra lucha, no nos rindamos nunca, no nos cansemos de querer una mejor Venezuela», ha afirmado López en un vídeo en el que aparece junto a Tintori y que fue difundido hoy pero grabado el pasado 17 de julio, cuando estaba en arresto domiciliario.

Esta madrugada López fue de nuevo detenido y llevado a la cárcel militar de Ramo Verde, cercana a Caracas, y el Supremo aseguró que la razón fue que el opositor, supuestamente, planeaba fugarse.