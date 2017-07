Leopoldo LÃ³pez logra votar desde su arresto domiciliario

El líder opositor venezolano Leopoldo López logró finalmente participar ayer en el plebiscito convocado por la oposición contra las elecciones a la Constituyente. Si bien por la mañana, y mostrando la pulsera electrónica que controla su arresto domiciliario, anunciaba su imposibilidad de poder expresarse en las urnas, unas horas más tarde colgaba un vídeo en el que se le veía marcar la casilla del SÍ a las tres preguntas incluidas en la papeleta.

Pierna de López con la pulsera electrónica. Encima, el mapa de Venezuela tatuado - TWITTER

«Vamos Venezuela, Vamos! Con mucha fuerza y con mucha Fe, acabo de decir Sí tres veces por una Mejor Venezuela», escribió López en la red social Twitter, por primera vez desde que salió de la prisión de Ramo Verde, el pasado 8 de julio. «Hoy millones decidimos y damos un mandato. Que a nadie le quede dudas que es vinculante y que debemos defenderlo y hacerlo cumplir», añadía en otro tuit.

Leopoldo López, en el momento de rellenar la papeleta en su domicilio - TWITTER

El opositor pudo votar gracias a la intercesión del rector S. J. Virtuoso, uno de los cinco garantes de esta consulta popular, que se trasladó a su domicilio para tomar la huella y la firma, así como para recoger el voto de López. En declaraciones a ABC, el padre Virtuoso explicó que en el caso del líder y fundador de Voluntad Popular se constituyó una especie de centro electoral móvil. «El Consejo Nacional Electoral contempla este tipo de procedimiento en caso de que el elector no pueda movilizarse hasta el centro electoral». Para el padre fue un momento «emotivo y especial debido a todo el sufrimiento que ha vivido López en la cárcel de Ramo Verde en los últimos 3 años y 5 meses. Ha sido un honor el que me haya tocado a mí la tarea de llevarle la papeleta de votación para que votara en la consulta». Y aseguró que la votación de López no violenta el régimen penitenciario por cuanto no se trata de un acto público sino «totalmente privado».

Lo mismo sucedió con otro preso político, el exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma, también en arresto domiciliario desde hace meses, tras ser excarcelado por motivos de salud. En su caso, fue la rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia G. Arocha, otra de las garantes de la transparencia del proceso, la que se trasladó al domicilio de Ledezma y refrendó la legitimidad de su voto.