Lenín Moreno: «Estoy espeluznado por la corrupción galopante en el gobierno de Correa» En una entrevista con ABC, el actual presidente de Ecuador cree que su antecesor «hacía la vista gorda», porque «no estaba pensando en el país, sino en la próxima elección»

Thalía Flores

Lenín Moreno conversa con ABC al día siguiente de la renuncia del secretario de la Presidencia y su hombre de confianza, Eduardo Mangas, por la filtración de una grabación en la que señalaba, entre otras cosas, que los diálogos con la oposición y el combate a la corrupción son una suerte de simulación. Sosegado, el presidente ecuatoriano no parece afectado por el vendaval de unos informes del Tribunal de Cuentas (Contraloría) que señalan a cercanos colaboradores en actos de corrupción. Pese a sus críticas, la oposición sí apoya fervientemente la consulta popular que el presidente ecuatoriano ha convocado para el próximo 4 de febrero, con el objetivo común de que el país deje atrás definitivamente la etapa del expresidente Rafael Correa, que ahora mantiene una guerra encarnizada contra su suscesor. Moreno denuncia en esta entrevista una «corrupción galopante» en el gobierno de Correa, a la que este haría «la vista gorda». El jefe del Estado también habla del fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Asegura que se le ha pedido que no vuelva a hablar de Cataluña. «Si lo hace, sabremos actuar», advierte. Lenín Moreno emprende este viernes un viaje oficial a España.

Con excepción de una facción de Alianza País (AP), todos los sectores políticos y sociales apoyan la consulta. ¿Qué va a hacer con el resultado?

Como corresponde, voy a aplicarlo. En cuanto a que se prohíbe la reelección indefinida, hay que trabajar en AP en la escuela de formación política para contar con nuevos liderazgos. En lo que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpscs), en enero publicaré las condiciones que deberán cumplir los que tengan que integrar ese Consejo.

¿Pedirá nombres a las organizaciones sociales para el Consejo de Transición?

Participarán sectores sociales, de la academia, sectores productivos, etc.

Ante la crisis económica y la situación social por las denuncias de corrupción, ¿hará un gobierno de unidad nacional?

Es lo que estamos logrando. Cuando comenzamos, el país estaba dividido. Yo propicio la tolerancia. Vamos a seguir con el diálogo con quienes piensen diferente y con quienes piensen igual, y trabajar por la rehabilitación económica del país y por un gobierno de todos.

Los sectores productivos consideran que lo que se consensuó en los diálogos no fue tenido en cuenta en la ley…

No es verdad. Aproximadamente, el 80% de las propuestas fueron hechas por los gremios y las asociaciones de economía popular y solidaria, y los gremios de la pequeña y mediana industria.

¿Qué le dijo al FMI en la visita de semanas atrás?

Más bien, qué nos dijeron ellos.

¿Qué le dijeron?

Que veían que la economía iba por una buena vía, que están dispuestos a apoyarnos. Les dijimos que, por lo pronto, no vamos a requerirlos; en el futuro sí.

¿No sería mejor un crédito de los organismos multilaterales para cancelar las onerosas deudas, incluida la que se ha hecho en su gestión?

Los créditos del FMI tienen condicionamientos que pueden ir en contra de los derechos laborales de las personas. Hay que tratar el tema con pinzas, pero estamos conversando. Nos han dado una excelente perspectiva de la economía que va a crecer entre 1,5% y 2,5%. Iremos también a otros espacios de financiamiento para reemplazar la deuda que tenemos.

«La tasa aduanera es para evitar la competencia desleal. Hay empresarios que importan patinetas a 0,15 centavos y se venden por 50 o 60 dólares»

¿Usted cree en la empresa privada?

Sí, claro que sí. Es la principal generadora de empleo. Más del 90% del empleo nacional procede del emprendimiento privado.

¿Puede el sector generar puestos de trabajo si se le pone más impuestos, como esa tasa aduanera que desincentiva?

Pero se incentiva la producción nacional. La tasa aduanera es para fortalecer aduanas y evitar la competencia desleal por parte de quienes fomentan el contrabando. Hay empresarios que han importado patinetas a 0,15 centavos o zapatos a cuatro o cinco dólares, cuando en el mercado se venden a 50 o 60 dólares.

El vicepresidente Jorge Glas, procesado por el caso Odebrecht, ha dicho que incluso con la sentencia en contra seguirá de vicepresidente.

Respetaré las instancias jurídicas. También hay una petición de juicio político en el Congreso, que no sé si se da el trámite. Yo respetaré esas decisiones.

La Procuraduría no fue parte de la acusación contra Glas, sus abogados llegaron con retraso a una audiencia. ¿Le ha decepcionado la Procuraduría?

No sé si la Procuraduría, pero sí quienes debían estar a la hora en la audiencia. Y también quienes no dieron un tiempo de tolerancia por siete minutos de retraso.

¿Es responsabilidad de la Procuraduría?

Sí, claro que sí. Ellos tienen la responsabilidad y a lo mejor el procurador tenía que haber estado allí. A lo mejor se requería su presencia, aunque tiene derecho a delegar.

Es el abogado del Estado. ¿Usted no le ha dicho nada al respecto?

Un abogado del Estado que no lo nombra el Gobierno, sino un concurso del Cpccs. No he visto al señor procurador; no creo que fue su culpa. Su culpa quizá fue no haberlo hecho él personalmente.

Cuando el secretario Mangas dijo que su gobierno formó una Comisión Anticorrupción para contrarrestar a la comisión nacional que denunció graves hechos, ha revelado algo muy serio.

No es verdad. Nadie tiene derecho a interpretar mi forma de pensar. El señor Mangas, en el espacio que estaba, intentaba convencer a los correístas para que abandonen su posición opositora y utilizó mecanismos que no son adecuados.

Mangas se fue, pero lo que dijo es grave, como aquello de que no ganaron las elecciones. El movimiento CREO (de Guillermo Lasso) ha puesto una denuncia en la Fiscalía.

Me asombraron las expresiones. Él (Mangas) dice que lo sacaron de contexto.

Son 35 minutos de grabación continua, difícil sacar de contexto.

Yo recalco: no representa mi forma de pensar. Por eso el señor Mangas se ha hecho a un lado. Ahora, mi forma de desvirtuar es la práctica social. Si se dice que el diálogo es un ardid, yo demostraré lo contrario.

Mucha gente no se explica por qué mantiene al equipo del expresidente Correa en el sector económico, aunque se fueron dos personas.

Se fueron quienes se dieron cuenta de que no había convergencia entre ellos y el Gobierno. Quienes están concuerdan con mis ideas de lo que creo que debe ser la economía.

Rafael Correa, junto a Lenín Moreno poco después de la victoria electoral de este

Mangas dijo que en Bruselas se mantiene al servicio del expresidente Correa un equipo de funcionarios que trabajó con él en el Palacio de Gobierno.

El presidente Correa sugirió a dos personas que vayan al Consulado y yo acepté. Si me preguntan por qué se los mantiene tras la ruptura, le respondo que por respeto al ser humano. Son personas que eran leales.

La gente dirá que el presidente es maltratado por su antecesor y, por amiguismo, mantiene a funcionarios pagados con dineros del Estado.

De acuerdo a las tesis de Freud, las agresiones no denotan sino las propias debilidades. Una debilidad que tiene (Correa) es el hecho de creer que porque sabe de economía sabe de todo.

Sabrá de economía, pero no le dejó la «mesa servida», como él dijo. Las cifras que usted ha dado son terribles.

En los tiempos de bonanza todos sabemos de economía. En verdad, la mesa no solo no quedó servida, sino casi destruida. La situación es muy compleja, tenemos 600 obras grandes con problemas de sobreprecio, han excedido las obras complementarias, que era la trampa para poder ganar las licitaciones.

Allí, ¿cómo aplica el bisturí para la cirugía mayor a la corrupción que ofreció en campaña?

Denunciando ante la Contraloría. Hemos enviado una ley a la Legislatura para terminar las obras, porque no podemos dejarlas sin concluir. El grupo correísta votó en contra de esa ley.

Cuando escucha sobre la Refinería del Pacífico, Refinería de Esmeraldas, Poliducto Pascuales-Cuenca, Ciudades del Milenio, hospitales mal hechos, Yachay y muchos casos más de corrupción. ¿Cómo se siente?

Igual que el pueblo ecuatoriano, espeluznado, porque nuestras presunciones fueron rebasadas por los hechos. Ha habido una corrupción galopante, principalmente en el último período del gobierno anterior. Lastimosamente, parecería que el presidente (Correa), más de una ocasión, hacía la vista gorda, porque estaba pensando no en el país, sino en la próxima elección.

Usted habla de las diferencias que tiene con el expresidente, pero sigue actuando la Senain (Secretaría Nacional de Inteligencia) que creó Correa.

La gente ya no se siente espiada, ya no se investiga su vida personal. Ya no se utiliza la información de la Senian para perseguir.

El expresidente Correa lo ha llamado traidor…

La ofensa a otra persona no refleja sino sus propias debilidades.

Se fue el ministro Iván Espinel (Inclusión Económica y Social) por un informe del Tribunal de Cuentas que detectó irregularidades en su gestión en el Seguro Social.

Fue un muy buen aliado, un aliado leal, tenemos una buena amistad. Se ha hecho a un lado para defenderse de las acusaciones sin que haya injerencia y para que no afecte a la confianza en el Gobierno.

La Secom (Superintendencia de Comunicación) ha perseguido y sancionado a los medios y a los periodistas. Hoy la Contraloría predetermina la destitución del superintendente. ¿Qué piensa de eso?

El que a hierro mata, a hierro muere. Lastimosamente, la Ley de Comunicación da paso a que las autoridades que deberían ser orientadoras para canalizar, pedagógicamente, los esfuerzos de los periodistas para hacer mejor su trabajo, se convirtió en una institución inquisidora y sancionadora.

Usted perdió la oportunidad de incluir en la consulta popular la Ley de Comunicación…

La Ley de Comunicación debe ser una ley orientadora, facilitadora para permitir a los periodistas hacer mejor su trabajo. Y hay aspectos positivos, como la promoción de la cultura, la distribución de las frecuencias o la posibilidad del derecho a la réplica. Creo que hay que conversar y debatir.

¿De qué hablará con el Papa Francisco?

Él apoyó nuestra iniciativa amazónica, que pretende un desarrollo sostenible de la Amazonía, con la participación de todos los países de la cuenca amazónica. Hablaremos también de la migración.

«A Julian Assange le pedimos que no hable sobre el tema de Cataluña. Si lo hace, sabremos actuar»

¿Hasta cuándo permitirá que Julian Assange intervenga en política de otros países (elecciones de EE.UU. y el tema de Cataluña), desde su condición de asilado en la Embajada en Londres?

Al señor Assange se le llamó la atención dos veces, la última por el tema de Cataluña. Le hemos recordado que su condición de asilado no le permite intervenir en política del Ecuador ni en la internacional. Cuando hizo un pronunciamiento sobre Guillermo Lasso (contendiente en la campaña) dije que no tenía derecho a intervenir. Él ha firmado un compromiso de que no lo va a volver a hacer. Le pedimos que no hable sobre el tema de Cataluña. Si lo hace, sabremos actuar. Eso sí, recordamos que la vida del señor Assange corre riesgo y la ley ecuatoriana habla de proteger a un ciudadano en esas condiciones, aunque no compartamos su proceder.

¿El exembajador en España y Naciones Unidas, Francisco Carrión, será el nuevo embajador en Washington?

Así es. Él será, si nos dan el beneplácito.