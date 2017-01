El Kremlin dice que es «un bulo» que tenga información comprometedora sobre Trump o Clinton

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha asegurado este miércoles que es «un bulo» que Rusia tenga informaciones comprometedoras sobre el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, o su rival en las elecciones presidenciales, Hillary Clinton, según informa la agencia de noticias RIA Nóvosti.

«Sin duda es todo un bulo, inventos y disparate absoluto», ha asegurado el portavoz de la Presidencia de Rusia, tras ser preguntado sobre las últimas informaciones publicadas por la prensa estadounidense que apuntan a que agentes rusos tendrían información comprometedora sobre Trump.

La CNN y otros medios estadounidenses han informado sobre la existencia de un documento con información clasificada que la semana pasada se entregó al presidente saliente, Barack Obama, y a su próximo sucesor, Donald Trump, y que asegura que los servicios rusos de Inteligencia tienen material e información que compromete al magnate neoyorquino, tanto a nivel personal como económico.

Un alto cargo que ha tenido acceso al citado documento ha señalado que las acusaciones se han presentado, al menos en parte, para subrayar que Rusia posee información comprometedora de ambos candidatos pero que sólo publicó material que podría dañar a la candidata demócrata, Hillary Clinton.

Por otra parte, Peskov ha dicho que las sanciones contra Rusia propuestas por el Senado de Estados Unidos podrían dañar no solo las relaciones con Rusia sino la economía global. «Sin lugar a dudas este tipo de restricciones causarán daños adicionales y no solo a las relaciones bilaterales sino también a la economía global y al mercado energético global. Sin lugar a dudas, podrían ejercer determinadas consecuencias negativas también para nuestro país», ha afirmado.

«Caza de brujas»

Por su parte Trump ha calificado de «caza de brujas» la información publicada este martes por varios medios estadounidenses que apunta a que la Inteligencia de Rusia podría tener en su poder material e información comprometedora del magnate neoyorquino, tanto a nivel personal como económico. El portal Buzzfeed News ha hecho público un dossier que estaría en manos de otros políticos, la inteligencia estadounidense y periodistas. Según el documento, Trump habría contratado a varias prostitutas para que orinasen mientras él miraba en el colchón de la misma suite presidencial del Hotel Ritz Carlton en la que se habían hospedado el presidente Obama y la primera dama, Michelle Obama, durante una visita a Moscú.

El informe también recoge que las autoridades rusas ofrecieron a Trump suculentos negocios inmobiliarios relacionados especialmente con la Copa Mundial de Fútbol que se jugará en Rusia en 2018, aunque el presidente electo los habría rechazado. Además, en los documentos, se baraja la posibilidad de que las políticas pro-Rusia del presidente electo de EE.UU. fueran la respuesta de Trump a un posible chantaje de Rusia. Sin embargo, varias fuentes han confirmado en primer lugar a la cadena estadounidense CNN y posteriormente a otros medios, como el diario The New York Times, que si bien todavía no se han corroborado estas afirmaciones, se cree que las fuentes incluidas en el informe son lo suficiente creíbles como para incluir sus declaraciones en el informe.

«Noticias falsas»

La respuesta del magnate no se ha hecho esperar, y ha negado, de forma rotunda, las atribuciones del portal Buzzfeed News. «Noticias falsas, una completa caza de brujas política», ha escrito el republicano a través de su cuenta oficial de la red social Twitter. El documento con información clasificada que la semana pasada se entregó al presidente saliente, Barack Obama, y a su próximo sucesor incluye una sección en la que se explican estas afirmaciones acerca de información comprometedora del republicano. La inteligencia estadounidense ha apuntado que la información fue elaborada por un exespía del servicio de inteligencia británico.

Por su parte, el colectivo WikiLeaks ha señalado, tras la publicación del documento, que «ni el estilo ni los hechos ni los datos muestran credibilidad alguna». «Se evidencia una falta de fuentes creíbles para el informe de la CIA sobre Rusia y Trump», ha indicado. Entre algunas de las informaciones publicadas se indica que el abogado especial de Trump, Michael Cohen, se habría reunido con representantes rusos en la capital checa, Praga, el pasado mes de agosto. Como respuesta, Cohen ha publicado en su cuenta de Twitter que se trata de una mentira ya que nunca ha estado en esta ciudad, acompañando sus palabras con una imagen de su pasaporte.