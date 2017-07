La justicia britÃ¡nica frena un intento de un ex general iraquÃ­ de demandar a Blair por la guerra de 2003

El Tribunal Superior de Londres ha desestimado este lunes la petición que el ex general iraquí Andel Waheed Shannan al Rabbat había presentado para que se revisara el caso contra el ex primer ministro británico Tony Blair con la intención de que sea juzgado por un crimen de agresión por la invasión de Irak en 2003.

El alto tribunal ha ratificado así la decisión de una instancia judicial inferior, que el pasado mes de noviembre rechazó el recurso de Al Rabbat por considerar que no hay tal crimen bajo las leyes de Inglaterra y Gales.

Los jueces del Tribunal Superior han admitido que hubo un crimen de agresión, conforme al Derecho Internacional, pero han aclarado que la legislación británica no lo reconoce, por lo que no puede perseguirse en el país.

Ni Blair ni los otros dos objetivos de esta acción legal -el ex ministro de Exteriores Jack Straw y el ex fiscal general Peter Goldsmith- han participado en el proceso judicial.

La reputación de Blair quedó gravemente dañada por la impopular decisión de unirse al grupo de países que en 2003 invadió Irak para neutralizar las supuestas armas de destrucción masiva del régimen de Sadam Husein, que nunca aparecieron.

La investigación interna encargada por Reino Unido, cuyas conclusiones se conocieron el año pasado, revela un amplio catálogo de fallos de la Administración de Blair en la planificación, gestión y justificación de la guerra en la nación árabe.

«No engañé al país. No hubo mentiras», dijo el ex 'premier' tras conocerse los resultados de las pesquisas internas.