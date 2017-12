Juncker teme que el Gobierno de May colapse la próxima semana si no alcanza un acuerdo en el Brexit El presidente de la Comisión Europea cree que un golpe dentro del partido tory podría sustituir a la «premier» por Boris Johnson, un brexiter más duro

ABC

El revés del pasado lunes para alcanzar un acuerdo que hubiera culminado la primera fase de las negociaciones del Brexit, está poniendo muy nerviosos a algunos líderes de la Unión Europea. Ese es el caSo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quIEN teme que el Gobierno de Theresa May podría colapsar la próxima semana si las negociaciones sobre el Brexit siguen estancadas, recoge hoy The Telegraph. Las consecuencias serían muy malas para la negociación, ya que May podría ser sustituida por un brexiter más duro, Boris Johnson.

Sgún el diario británico, Juncker habría extendido el plazo para que la «premier» resuelva la disputa sobre la frontera irlandesa, que mantiene con el partido Unionista, su principal apoyo en el gobierno tory, en vísperas de una cumbre de líderes de la UE el próximo jueves para consolidar posibilidades de éxito.

Esta revelación se produce poco después de que los propios parlamentarios de May le advirtieran de que podría ser derrocada «en cuestión de semanas» si regresa de Bruselas la próxima semana sin un acuerdo para que las negociaciones comerciales puedan comenzar.

Si las conversaciones se estancan nuevamente habría ya varios candidatos listos para asumir el liderazgo de la negociación, como Boris Johnson, Michael Gove y David Davis, aunque ninguno de ellos estaría preparado para asestar el primer golpe para derrocar a May, según el diario británico.

El miércoles, May fue víctima de un ataque coordinado en la Cámara de los Comunes, con una propuesta de un diputado tory ofreciéndose a ayudarla en las negociaciones si no puede «resolverlas».

El aire de caos alrededor de la «premier» aumentó cuando Philip Hammond admitió que el gabinete aún no había acordado un objetivo para el «estado final» de Brexit en medio de las crecientes preocupaciones de que May está tratando de dirigir al país hacia un Brexit «suave».

Según The Telegraph, Juncker estaría desesperado por mantener a May en Downing Street, pues un golpe interno del partido tory no solo interrumpiría el proceso del Brexit, sino que podría llevar a que alguien de la línea más dura, como el brexiter Boris Johnson asumiera su lugar, lo cual supondría el peor escenario posible para Bruselas.