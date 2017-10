Juncker: «Estoy contra todos los separatismos en Europa» «No me gusta lo que está pasando en Cataluña, desde el respeto a la voluntad popular observada», asegura el presidente de la Comisión Europea

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha asegurado en un foro universitario que está "en contra de todos los separatismos en Europa" y no le gusta "lo que está pasando en Cataluña".

"La voluntad de querer tener una identidad propia es un reflejo comprensible. Pero querer oponer la identidad que tenemos (...) a otras regiones es de mala calidad. Estoy en contra de todos los independentismos en Europa", ha declarado el presidente del Ejecutivo comunitario.

"Por tanto no me gusta lo que está pasando en Cataluña, desde el respeto a la voluntad popular observada", ha agregado Juncker, quien se ha pronunciado de esta manera en una intervención ante estudiantes de la escuela de ciencias políticas Science-Po de Estrasburgo, ciudad en la que se reúne el Parlamento Europeo esta semana en sesión plenaria.

El máximo responsable de la Comisión Europea ha agregado que, más allá de la crisis en Cataluña, está a favor de que se mantenga "un debate sobre el papel de las regiones" en la Unión Europea, y ha recordado que la UE dispone de un órgano consultivo, el Comité de las Regiones (CdR), donde éstas pueden defender sus planteamientos.

Juncker se ha dicho "convencido de que en 20 ó 30 años el gran partido económico" no se disputará entre Estados, sino "entre las regiones", y ha abogado por dotarlas "de los medios que necesitan para reafirmar su identidad, para que hagan valer su interés económico. Es esencial"

"Los que componen Europa, los pueblos de Europa, no hay (un solo) pueblo europeo, querrían que Europa respete mejor a las naciones. Las naciones no son una invención provisional de Europa. Están echas para durar", ha proseguido. "Pero no es una razón para dejarse llevar por las veleidades del independentismo", ha concluido.