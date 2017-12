La jueza argentina del caso del submarino perdido acusa falta de recursos para investigación «He pedido recursos técnicos porque hoy me está faltando escáner, me está faltando impresora, me están faltando elementos que faciliten la reproducción de los documentos», dice Marta Yáñez

EFE

06/12/2017 03:09h Actualizado: 06/12/2017 03:22h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico * La jueza argentina Marta Yáñez, al frente de la investigación sobre la desaparición del submarino ARA San Juan, aseguró hoy que no tiene recursos técnicos suficientes para seguir indagando en la causa. «He pedido recursos técnicos porque hoy me está faltando escáner, me está faltando impresora, me están faltando elementos que faciliten la reproducción de los documentos», transmitió la magistrada en una entrevista con la Radio Nacional argentina. Yáñez confesó que su caso «sale a la luz» por la desaparición el pasado 15 de noviembre del sumergible de la Armada argentina, ARA San Juan, pero que esta necesidad se reproduce en «todos los juzgados» del país austral. «Estoy investigando la reconstrucción de todo lo que precedió a la zarpada del ARA San Juan hasta Ushuaia (sur) y desde Ushuaia hasta la última comunicación para que me determinen si hay algún hecho reprochable en términos penales y algún autor o autores», aclaró. El juzgado de Caleta Olivia, la localidad de la Patagonia argentina en la que se investiga el caso, es de fuero universal, como aseguró su titular, y en él se tratan casos de droga, trata o delitos federales. «Pedí al Consejo de la Magistratura me provea de recursos técnicos. Los pedí la semana pasada, todavía no contestaron», expresó. Yáñez destacó que durante la tarde de este martes llegaron a su poder doce cajas con información, que abrirá «de a uno», y que tiene custodiadas en su despacho. Paralelamente a la investigación de la desaparición del buque, la propia Armada, sostuvo la magistrada, inició un sumario administrativo para determinar «si alguien incurrió en una falta administrativa o en una falta disciplinaria o de otro tipo», manifestó. La jueza citó la pasada semana al ministro de Defensa, Óscar Aguad, a declarar como testigo y le pidió además que levante el secreto militar. Esta actuación llegó después de la filtración del texto íntegro del mensaje que el comandante del ARA San Juan envió, poco antes de desaparecer, para alertar de un ingreso de agua por el sistema de ventilación que llegó a las baterías y ocasionó un cortocircuito y un principio de incendio. Temas Argentina