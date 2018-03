Johnson compara el Mundial de Fútbol de Putin con los Juegos Olímpicos de Hitler en 1936 Afirma que el presidente ruso utilizará la competición de este verano para lavar su imagen, como hizo el nazismo entonces

El ministro de Exteriores de Reino Unido, Boris Johnson, considera que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intentará utilizar el Mundial de fútbol para lavar su imagen, tal como hizo Adolf Hitler en 1936 aprovechando los Juegos Olímpicos de Múnich.

El tema ha salido a colación durante un debate parlamentario en el que el diputado laborista Ian Austin directamente ha asegurado que «Putin va a usar (el Mundial) de la misma manera en que Hitler uso los Juegos Olímpicos de 1936» e incluso ha abogado por que Inglaterra no participe para no respaldar este supuesto lavado de imagen del dirigente ruso.

«Creo que la comparación con 1936 es sin duda correcta. Creo que es una perspectiva repulsiva, sinceramente, pensar en que Putin salga glorificado de este evento deportivo», ha respondido Johnson, según «The Guardian». El jefe de la diplomacia británica, sin embargo, ha apostado por no boicotear la competición porque implicaría un castigo tanto para la selección como para los aficionados.

El ministro no ha descartado que su Gobierno no vaya a emitir algún tipo de advertencia para que los aficionadas no viajen a Rusia para asistir al Mundial, pero hoy por hoy la orden del Ejecutivo se limita a no enviar a ningún alto cargo político ni monárquico a esta cita, que tendrá lugar entre el 14 de junio al 15 de julio.

El viceprimer ministro ruso Arkadi Dvorkovich se ha referido precisamente este miércoles a un posible boicot al Mundial y ha afirmado que los países que no acudan «se castigarán a sí mismos». «La organización será excelente», ha zanjado, según la agencia de noticias Sputnik.