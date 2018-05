John McCain no quiere que Donald Trump acuda a su entierro El senador, veterano de la guerra de Vietnam, lucha contra un cáncer de cerebro desde hace más de un año

El senador estadounidense John McCain, de 81 años, enfermo de un cáncer cerebral, ha afirmado que no quiere que el presidente Donald Trump asista a su funeral, según informaron medios americanos el pasado sábado.

El senador republicano de Arizona, en el suroeste de los Estados Unidos, mantiene relaciones tensas con Trump. McCain desea que sea el vicepresidente Mike Pence, y no el mandatario, quien represente a la Casa Blanca durante su funeral, según han informado «The New York Times» y «NBC News», citando a personas próximas a McCain. Además, en un libro que aparecerá a finales de mayo y en un documental, el senador republicano lamenta no haber elegido al exsenador Joseph Lieberman, en lugar de a Sarah Palin, durante su candidatura a la Casa Blanca en 2008 contra Barack Obama, según «The New York Times».

John McCain, veterano de la guerra de Vietnam, lucha contra un cáncer de cerebro desde hace más de un año. Ahora ha vuelto a Arizona, donde restablece de una operación por una infección intestinal.

Las malas relaciones entre McCain y Trump alcanzaron su máxima tensión durante la campaña de las primarias republicanas para las presidenciales de 2016. En un discurso de campaña, el actual presidente atacó a McCain, capturado en Vietnam cuando su avión fue derribado en 1967, diciendo que no le consideraba un héroe. «¿Es un héroe por haber sido capturado? Me gustan las personas que no han sido capturadas», afirmó entonces.

El pasado verano, McCain votó contra la abrogación parcial del «Obamacare», la ley de sanidad de Barack Obama, torpedeando una de las promesas centrales de Donald Trump. Su decisión desató la cólera del presidente estadounidense.