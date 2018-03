Jeremy Corbyn, asediado por su falta de condena a Rusia, el Brexit y su presunto antisemitismo El camino del líder de la oposición británica Jeremy Corbyn a la residencia del primer ministro en el número diez de Downing Street no está resultando tan fácil como esperaba

En junio, con la subida de su Partido Laborista tanto en el apoyo en las encuestas como en el número de nuevas afiliaciones, la primera ministra Theresa May empantanada en las negociaciones del Brexit y en el caos en el seno de los «tories», Corbyn dijo que podría estar en Downing Street para Navidad.

Desde entonces, el equipo de May ha ganado confianza gracias a la apertura de conversaciones para dejar la Unión Europea y un amplio apoyo internacional a su postura firme contra Moscú por la intoxicación a un exespía ruso y su hija en Reino Unido.

En tan solo algunas semanas, Corbyn ha sido atacado por su rusofilia, su postura sobre el Brexit, y el antisemitismo. Tres cuestiones divisivas que han perseguido a Corbyn durante toda su larga carrera en la izquierda británica y que han resurgido ahora dentro del laborismo.

Primero, el veterano activista por la paz de 68 años fue criticado por algunos legisladores laboristas por no apoyar lo suficiente a May en su respuesta a Rusia por el ataque al exespía. No en vano, Corbyn insistió que había que probar primero la culpabilidad de Moscú antes de precipitarse en una nueva Guerra Fría.

La pasada semana, Corbyn, no especialmente muy proeuropeísta al ver a la UE como un club de capitalistas, fue criticado por algunos prominentes legisladores laboristas por despedir a Owen Smith, miembro del «gabinete en la sombra» del partido. Smith había dicho que debería haber un segundo referéndum para dejar la Unión Europea, ya que el Brexit dañaría la economía y podría amenazar la paz en Irlanda del Norte.

Y esta última semana varios grupos judíos británicos han protestado contra el líder laborista, acusándole de decantarse demasiado por los derechos palestinos y pasarse en la crítica de Israel, de no lograr el antisemitismo dentro de las filas laboristas.

«Este es un gran problema porque si el Partido Laborista no defiende a los grupos minoritarios... entonces realmente debes preguntarte para qué está el Partido Laborista», dice un simpatizante de la formación progresista a la agencia Reuters.