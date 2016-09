Jean-Claude Juncker: «El Brexit no es una amenaza para la Unión Europea»

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, ha asegurado este miércoles que la Unión Europea (UE) no se ve «amenazada» por la decisión del Reino Unido de abandonarla, y ha rechazado que pretenda ser un «estado gigantesco» o «unitario» en detrimento de los intereses nacionales. «Todos aquellos que lamentan profundamente el Brexit se preguntan ahora con preocupación si esto no es un proceso de disolución de la UE. Respetamos, aunque también lamentamos, la decisión británica, pero esto no amenaza la Unión Europea», ha asegurado Juncker en su discurso sobre el Estado de la Unión.

El político luxemburgués ha pedido «alcanzar rápidamente un acuerdo sobre la salida» del Reino Unido de la UE, para «que se acabe el roce y la incertidumbre cotidiana». «Para que nuestra relación con el Reino Unido, que tiene que seguir siendo amistosa, se pueda organizar de nuevo», añadió, al tiempo que advirtió de que «no puede haber una libre circulación a la carta».

Juncker ha recordado que en su discurso del año pasado ya dijo que el estado de la Unión «dejaba bastante que desear» y, aunque «hemos avanzado desde hace un año, sigue vigente lo que dije», agregó. Ha admitido que «la UE no está en su mejor momento, muchas cosas no han cambiado a mejor», por lo que solicitó más «cooperación solidaria». «Demasiado a menudo se da prioridad a los intereses nacionales», ha comentado.

En cambio, dejó claro que «la integración de la UE no se puede hacer en detrimento de los intereses nacionales, es decir, que la UE no puede ser una fuerza de integración descolorida, necesitamos la pluralidad europea». «Por mucho que se afirme lo contrario, nosotros no queremos hundir la posición nacional, no queremos destruir nada, somos constructores natos», aseveró. «No queremos más Europa sino una Europa mejor. Europa no se está convirtiendo en un estado gigantesco, no queremos ser un estado unitario», agregó.

Juncker ha considerado que, «aun así, vemos que hay grietas y se produce una fragmentación ahí donde la UE tendría que ver su camino allanado». En su opinión, «hay posiciones nacionalistas y populistas donde no se puede lograr un consenso», ya que «el populismo no soluciona los problemas, los crea, y por eso tenemos que defendernos», dijo.