Japón sale en defensa de Toyota tras la amenaza de Trump

El Gobierno japonés ha mostrado su apoyo a Toyota Motor y la creación de empleo del fabricante en EE.UU. después de que el presidente electo Donald Trump amenazase con imponerle aranceles aduaneros si sigue adelante con su nueva planta en México.

«Toyota ha estado intentando ser un buen ciudadano corporativo para los Estados Unidos», ha dicho el ministro portavoz del Ejecutivo, Yoshihide Suga, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias Kyodo.

El ministro japonés de Economía, Comercio e Industria, Hiroshige Seko, ha destacado, por su parte, el aporte laboral de las empresas niponas del sector automotor en la primera economía del mundo.

«Los fabricantes de vehículos japoneses están haciendo importantes contribuciones en términos de puestos de trabajo en Estados Unidos. Es importante que sus esfuerzos y resultados se reconozcan ampliamente», ha recalcado Seko.

«Es una cuestión de una empresa privada, pero el Gobierno está dispuesto a apoyarla», ha sentenciado el titular de Economía.

Toyota empezó a construir el pasado noviembre una nueva planta en Guanajuato, México, donde debería producir a partir de 2019 hasta 200.000 unidades al año del modelo Corolla, el segundo de más ventas en EE.UU. en el segmento de berlinas compactas, y que actualmente se produce en plantas de Misisipi (EE.UU.) y Cambridge (Canadá).

«(...) ¡DE NINGUNA MANERA! Construya la planta en EE.UU. o pague un gran arancel aduanero», reza el texto del entrante mandatario, difundido a través de su cuenta de la red social Twitter el jueves.

Toyota Motor said will build a new plant in Baja, Mexico, to build Corolla cars for U.S. NO WAY! Build plant in U.S. or pay big border tax.