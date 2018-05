Entrevista Iván Duque: «Denunciaré al dictador Maduro ante la Corte Penal Internacional» El candidato favorito a la Presidencia de Colombia garantiza que no dará tregua a los grupos armados ilegales y que extraditará a «todos los narcotraficantes que sean solicitados»

A tres semanas de la primera vuelta de la elección presidencial en Colombia, Iván Duque (Bogotá, agosto 1 de 1976) encabeza todas las encuestas. Parece tener garantizado pasar a segunda ronda, aunque espera contar con los votos para hacerse con la jefatura del Estado ya este 27 de mayo. Pero prefiere no cantar victoria: «Quiero ser muy humilde y ganar estas elecciones trabajando todos los días». El aspirante de Centro Democrático y cartel único de la derecha sigue de gira por el país. Después de tres meses de carrera por la candidatura y casi dos de campaña presidencial, sus asesores parecen agotados, pero él no.

Ha dicho que en el primer año como presidente, con el senador Álvaro Uribe presidiendo el Senado, trabajarían intensamente en sacar adelante reformas. ¿Cuáles son prioritarias?

Tenemos que buscar grandes consensos. Una reforma fiscal es necesaria para hacer una reforma de la salud que permita enfrentar el déficit del sistema; una reforma de la Justicia para concertar con las cortes y las fuerzas políticas la arquitectura de nuestra rama judicial de las próximas dos o tres décadas; una reforma educativa que permita mejorar cobertura, calidad, jornada única, doble titulación, acceso gratuito a la universidad para las personas de menores ingresos. Y hay una quinta, que llamo reforma integral a los sistemas de regulación, para tener un Estado más eficiente y transparente, que no persiga tanto al empresario y facilite sacar adelante la ventanilla única de comercio y emprendimiento.

¿Cómo piensa lograr la unidad del país, dada la polarización existente?

En el Congreso están todas las fuerzas políticas representadas. Lo primero que quiero es consolidar unas mayorías para sacar adelante un programa de gobierno que beneficie al país. Invitaré a todos a participar en el gran pacto por Colombia. Si alguien se quiere marginar, insistiremos en el consenso y, si no, tendremos que apelar a las mayorías parlamentarias.

De ganar, recibirá un país con 242 municipios -de 1.122- donde antes las Farc ejercían el control. Se estima que en 76 hay serios problemas de seguridad. ¿Cómo lidiará con las zonas de mayor conflicto?

No voy a desatender esos municipios. Es más, en esos y en todos continuaré con la presencia de la fuerza pública, la Justica y el aparato social del Estado.

«Hay que garantizar que no tengamos grupos armados ilegales copando regiones, no podemos dejar que los señores de la guerra controlen el territorio»

¿Va a hacer un ajuste en la política de seguridad nacional?

Sin duda. El ajuste tiene que ser para fortalecerla, mejorar el trabajo y la cooperación con los ciudadanos; mejorar la capacidad de movilización rápida, tener capacidad instrumental de sanción y garantizar que no tengamos grupos armados ilegales copando regiones. No podemos dejar que los señores de la guerra coopten el territorio. Voy a ser el presidente que esté encima de esos bandidos.

Colombia tiene 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela. La región del Catatumbo está en situación crítica, con guerrillas del ELN y EPL, bandas criminales, ausencia del Estado, violencia contra líderes sociales, cultivos de coca y poco apoyo a economías campesinas legales. ¿Qué hará en esta zona y cuál será su acción en las fronteras?

El caso del Catatumbo es deplorable y hay que capturar a los cabecillas de los grupos armados. Necesita seguridad, justicia e intervención de infraestructura, porque lo que hay es un corredor del narcotráfico auspiciado por el Cartel de los Soles, que está en la cabeza del gobierno de Venezuela. No podemos seguir haciendo la vista gorda.

¿Rompería relaciones con Venezuela?

Voy a ir al Consejo de Seguridad de la ONU a denunciar lo que ocurre en la frontera con Colombia, que es la anuencia de un gobierno que tiene estructuras de narcotráfico, valiéndose de un corredor de producción de cocaína.

¿Sería en septiembre, en el marco de la Asamblea General de la ONU?

Espero hacerlo a la mayor brevedad posible, como también espero mostrar ante el Consejo de Seguridad que hay cabecillas del ELN en Venezuela, protegidos por el gobierno venezolano en abierta violación de la Resolución 1373 (de 2001, tras los ataques del 11-S) que establece que ningún Estado puede dar auxilio a grupos terroristas. No voy a tener una actitud bélica ni belicista con Venezuela, pero sí firme, y eso significa no reconocer las elecciones que está promoviendo Nicolás Maduro, retirar a Colombia de Unasur y empoderar, con otros jefes de Estado de Latinoamérica, a la Corte Penal Internacional para que, con una denuncia penal formal de un Jefe de Estado, le pueda abrir una investigación al dictador.

¿Ese camino fortalece a la Organización de Estados Americanos (OEA)?

La OEA se tiene que fortalecer sobre la base de la Carta Democrática Interamericana. Unasur fue un sainete creado por Chávez para fragmentar el sistema interamericano y buscar la validación institucional de su régimen. Unasur ha demostrado su complicidad con un régimen dictatorial y Colombia se tiene que retirar de ahí y fortalecer el canal interamericano.

«Las Farc no han cumplido. No han entregado las rutas, socios, cómo lavaban dinero... Si lo hubieran hecho, Santrich no exportaría diez toneladas de coca»

Ha dicho que extraditará inmediatamente a todos los que se ha solicitado, sean de la dirigencia política de la Farc o cabecillas del ELN…

Extraditaré a todos los narcotraficantes que sean solicitados.

Respecto a los líderes de la Farc, a partir del caso de Santrich -detenido en abril por narcotráfico- y las especulaciones sobre Iván Márquez, ¿pediría revisar más a fondo las pruebas antes de firmar la extradición?

En el caso de Santrich, el fiscal general dijo que había evidencia contundente. El presidente de la República firma una decisión de extradición, pero no es el que investiga, cosa que hace el fiscal. Y él dice que la evidencia es conducente y además contundente. En dicho caso lo que debe hacer el presidente es, una vez surta el procedimiento administrativo, ordenar de inmediato la extradición. Esto no habría pasado si las Farc hubieran cumplido con el país. Ha pasado año y medio de la firma del Acuerdo y no han entregado las rutas, los socios, cómo lavaban el dinero, las estructuras, quiénes entregaban los precursores químicos… No entregaron ninguna información; quieren menudear cabecilla por cabecilla. Si lo hubieran hecho, Santrich no exportaría diez toneladas de cocaína. Eso tiene una operación logística muy compleja y se debe investigar. El país no está para más burlas. Además, no han entregado los recursos para reparar a las víctimas. Si siguen en el narcotráfico, se deben atener a las consecuencias.

¿Qué mantendría del Acuerdo?

La desmovilización, el desarme y la reinserción de la base.

Pero eso ya se dio…

Sí, pero hay que mantenerla y proteger a la gente que se desmovilizó.

¿Cómo?

Con la seguridad del Estado, garantizarles que no los matarán, que puedan entrar en la vida laboral, tener un acompañamiento psicológico para ellos y sus familias, que la sociedad los reciba con afecto. No tengo problema con la participación política, siempre y cuando no la ejerzan criminales de lesa humanidad. Y me parece muy bien que haya programas de erradicación (de cultivos de coca), de sustitución, pero obligatorias y no voluntarias.

¿Qué va a hacer con el proceso con la guerrilla del ELN? [Este sábado se anunció que, tras el fracaso del diálogo en Quito, se reanudarán en La Habana]

Tal como está planteado es una burla. El ELN no puede hablar de paz y seguir cometiendo fechorías. Deben concentrarse, suspender todas las actividades criminales, un tiempo perentorio para la desmovilización, desarme y reinserción. Puede haber reducción sustancial de la pena en aras de la transicionalidad, pero no ausencia de penas.

Y si llega una solicitud de extradición, ¿usted la firma igual y sale?

En eso no tengo titubeos.

«Admiro muy poco de Petro, porque su política es la del ilusionismo, pan para hoy y hambre para mañana, la misma con la que Hugo Chávez llegó al poder»

En la frontera con Ecuador, ¿qué política adelantará en un contexto de criminalidad tan alto?

Fortaleceré la cooperación con Ecuador para capturar y dar de baja a todos los delincuentes que estén haciendo actividades criminales.

¿Bombardeos, lo que sea necesario?

Si se puede hacer algo que permita mitigar cualquier efecto colateral sobre la población civil, se aplicarán todos los mecanismos de seguridad que los dos países concierten.

Dice que su obsesión es la equidad, salud, educación... Políticas de corte social que también son plataforma de Gustavo Petro, su posible contrincante en la segunda vuelta. ¿Qué reconoce o admira de sus propuestas?

Admiro muy poco del doctor Petro, porque su política es la del ilusionismo, pan para hoy y hambre para mañana. Es la misma estructura conceptual con la cual Hugo Chávez llegó al poder, a base de ilusiones. Pero lo que llevan detrás es el dedo expropiador, inquisidor, aniquilador de los medios productivos.