Italia adelantará las elecciones a otoño

Vuelven las turbulencias a la política italiana.Tras el fracaso del referéndum de la reforma constitucional del 4 de diciembre, consulta que mantuvo al país casi todo el año en ambiente de campaña electoral, ahora Italia se prepara para un adelanto de las elecciones. El final de la legislatura está previsto para la primavera próxima, pero seguramente las elecciones se celebren en septiembre o en octubre. Ante las prisas que mostraban diversos líderes por acudir cuanto antes a las urnas, particularmente Matteo Renzi, secretario general del Partido Democrático (PD), de centro izquierda, con ganas de reivindicarse tras su grave derrota en el referéndum, el presidente de la República, Sergio Mattarella, les advirtió que no podía disolver el parlamento hasta que los partidos no se pusieran de acuerdo sobre una ley electoral. Desde el 4 de diciembre, los políticos solo hablan de ley electoral, enzarzados en un debate absolutamente kafkiano que al hombre de la calle no entiende en absoluto. Ahora, por fin, los líderes de los cuatro partidos más importantes, Matteo Renzi (PD), Silvio Berlusconi (Forza Italia), Beppe Grillo (Movimiento 5 Estrellas) y Matteo Salvini (Liga Norte), que suman más del 80 por 100 de los escaños parlamentarios, se han puesto de acuerdo para adaptar en Italia el sistema electoral alemán.

Matteo Renzi desea que las elecciones coincidan con las elecciones en Alemania, el 24 de septiembre, y lo justifica así: «La votación en el mismo día que Berlín tendría sentido por razones europeas y permitiría al nuevo parlamento trabajar cinco años sobre política económica». Renzi teme que, tras las elecciones alemanas, Italia se convierta en «observada especial de los mercados», cosa que espera no ocurra si se adelantan los comicios.

El modelo electoral alemán impone a los partidos lograr al menos un 5 % de votos para entrar en el parlamento. Se trata de un sistema proporcional que dará a Italia un parlamento fragmentado. Salvo que se unan, algunos pequeños partidos quedarán sin representación parlamentaria, como es el caso de Alternativa Popular, de centro derecha, que lidera el ministro del Interior, Angelino Alfano, formando parte del gobierno. Alfano ha criticado muy duramente a Renzi, advirtiendo que el adelanto electoral costará a Italia «miles de millones de euros». Dentro del PD de Renzi, 31 senadores han escrito una carta criticando que adelantar las elecciones es un «salto en el vacío». En cualquier caso, en esta batalla preelectoral hay ya un claro vencedor: Silvio Berlusconi, líder de Forza Italia, al que Renzi resucita. Será decisivo en la alianza postelectoral para formar gobierno.