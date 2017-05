«Irak aspira a que España haga más en la lucha contra Daesh»

Ibrahim Al-Jaafari ha concluido la primera visita a España en diez años de un ministro de Asuntos Exteriores. A lo largo de estos días, ha participado en la Conferencia internacional sobre víctimas de violencia étnica y religiosa en Oriente Medio, celebrada en el Palacio de El Pardo, y se ha entrevistado con los titulares españoles de Defensa y de Asuntos Exteriores y ha tenido oportunidad también de estar con Felipe VI.

La contribución española en la lucha contra los terroristas de Daesh, atrincherados aún en la ciudad vieja de Mosul y otras localidades iraquíes y la posibilidad de extender la colaboración a otros terrenos ha centrado en buena parte estos encuentros. En la actualidad, más de 500 militares españoles participan en el adiestramiento de las fuerzas iraquíes que combaten a la organización liderada por Abu Bakr al Bagdadi.

¿Qué frutos espera de esta visita a España?

Queremos abrir nuevos horizontes en muchos ámbitos bilaterales. España vive una etapa importante de su desarrollo democrático, su economía es muy buena y sus actitudes políticas hacia Irak son muy positivas. He tenido encuentros con el ministro de Asuntos Exteriores, la ministra de Defensa y la Comisión de Relaciones Internacionales, así como con Su Majestad el Rey. He percibido que los dignatarios españoles son personas cultas y capacitadas, por eso siento más la necesidad de profundizar las relaciones entre España e Irak.

¿El Gobierno de Irak está satisfecho con la aportación de España a la lucha contra Daesh, que se centra en la formación de tropas y policías iraquíes, o considera que también debería participar en acciones militares, o incluso en los bombardeos de la coalición internacional?

Estamos muy satisfechos con el volumen de la ayuda y el apoyo militar español, pero aspiramos a tener algo más. Necesitamos oportunidades para la formación, apoyo logístico y cobertura aérea, pero tenemos una línea roja: no podemos permitir la implantación de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Y no podemos separar el apoyo militar del apoyo en el ámbito económico, que también puede contribuir a la lucha contra Daesh.

Quisiera que precisara a qué se refiere cuando habla de cobertura área.

No es ningún secreto que uno de los elementos más importantes en la derrota de Daesh es el factor militar aéreo. El primero lo constituyen los soldados que han llevado las armas con valentía y han roto los tentáculos de Daesh, pero no podemos prescindir de la cobertura aérea proporcionada por la coalición internacional, que ha contribuido enormemente al avance de las fuerzas militares iraquíes.

¿Pide que España bombardee con sus propios aviones en Irak?

Si nuestro país requiriera este tipo de ayuda, lo pediríamos, siempre en coordinación con las fuerzas aéreas iraquíes y las de la coalición internacional, porque es una cosa muy seria. Nosotros estaríamos abiertos a estudiar una posibilidad así por parte de España.

¿Qué le han respondido en sus entrevistas los ministros españoles?

No hemos abordado este tema concretamente, sino la necesidad de continuar los contactos entre España e Irak. He percibido respuestas en general positivas por parte de España. Los detalles de la ampliación del apoyo logístico y militar español a Irak correspondería a los departamentos competentes de ambos países.

Usted señala el interés por fortalecer la relación económica. ¿En qué sectores sería?

En el ámbito económico, la colaboración es múltiple. Todos los sectores están abiertos. Cuando el producto tenga un precio competitivo y buena calidad, y rapidez para disponer de él en el mercado, podrá competir en el mercado iraquí. En general, aspiramos a la colaboración económica que contribuya a la conversión de Irak en un país productivo. España tiene oportunidad de contribuir a la reconstrucción de Irak y tener allí un peso muy importante. Irak ha pasado tres guerras y es posible que la guerra contra el terrorismo sea la cuarta, lo que ha fracturado la economía de Irak, que necesita una reestructuración. Es cierto que tenemos crisis financiera, pero no impide que países amigos como España puedan colaborar. Nos consta que la calidad de sus productos es muy alta y sus precios muy competitivos, la relación política es excelente y ha estado al lado de Irak frente a Daesh… Estos son factores que favorecen la presencia de España en el ámbito económico de Irak.

Van siete meses desde que comenzó la ofensiva contra Mosul . ¿Cómo está la situación sobre el terreno? ¿Cuándo cree que se podrá derrotar a Daesh en esa ciudad y en el resto de Irak?

Actualmente las fuerzas militares iraquíes avanzan desde el sector oeste de Mosul y la están liberando barrio por barrio. Yo conozco la ciudad muy bien, porque terminé allí mi licenciatura. El problema es que los terroristas de Daesh utilizan métodos sucios para impedir el avance. No combaten con valentía y coraje, sino con salvajismo, con brutalidad, disponiendo grupos de personas como escudos humanos. El balance de la actuación militar es excelente y goza de respeto tanto del propio Irak como de la comunidad internacional.

¿Qué conexión tiene el reciente atentado de Mánchester con lo que sucede en Irak? ¿Es una forma de Daesh de compensar su retroceso militar en Irak y Siria?

Era previsible que atentaría contra civiles en toda Europa. Daesh ha asesinado a más de 300 personas en un atentado contra un centro comercial de Bagdad el año pasado. Ha atentado también contra lugares de culto, tanto mezquitas como iglesias. Para esta organización terrorista es algo normal. ¿Qué diferencia hay para los terroristas entre un niño o una mujer iraquíes y un niño o una mujer en Alemania? Los terroristas de Daesh son brutales. Sus crímenes contra la población civil en Irak son un mensaje de su brutalidad y salvajismo hacia el mundo. ¿Acaso no se ha visto en la televisión que un terrorista de Daesh ha asesinado a su propia madre? ¿Qué se espera de esos terroristas? Es importante la colaboración de toda la comunidad internacional para hacer frente a esta amenaza. En este aspecto, la cultura tiene un papel muy destacado, sobre todo la prensa. Los periodistas tienen incluso más responsabilidad que los políticos y los militares.¿Se han preguntado ustedes cómo puede ser que un terrorista de Daesh mate a su madre o a su padre? Ni un animal lo haría. Lamentablemente, la prensa no ha abordado esta brutalidad de Daesh. Cien años atrás, la gente no se dio cuenta de lo que suponían el nazismo y el fascismo hasta que llegaron al poder. Los periodistas deben defender la humanidad y criticar la brutalidad de los terroristas. El desarrollo de los combates militares no nos debe desviar de la verdadera batalla, el aspecto cultural.

¿Cómo afecta la llegada de Donald Trump al poder a la situación en la región?

La elección del señor Trump es un asunto interno del país. A lo largo de su historia, EE.UU. ha elegido 45 presidentes con toda normalidad. En los países donde hay instituciones, hay cierta tranquilidad, porque las instituciones son las que tiene el poder, más que las personas. Hay margen para los presidentes, pero muy limitado. Habrá notado con claridad la diferencia de discurso de Trump en campaña electoral y tras ser investido presidente. Un candidato se dirige en campaña a sus simpatizantes. Cuando entra en el poder, ya forma parte de las instituciones, gobierna para toda la nación y tiene en cuenta lo que permite y no permite la Constitución. Es cierto que sus primeras declaraciones incendiarias provocaron una fuerte reacción. Fue ridículo, por ejemplo, que mencionara siete países de terrorismo y uno de ellos fuera Irak, aunque creo que en eso estuvo mal aconsejado por sus asesores. Al contrario, Irak ha representado la valentía que ha permitido romper los tentáculos del terrorismo. Hemos dejado caro a EE.UU. y al resto de la comunidad internacional que Irak no se puede clasificar dentro del terrorismo, sino que es una víctima del terrorismo y luchando contra él. Tan rápido como se incluyó en esa lista se retiró.

Trump ha llamado a hacer una especie de frente común contra Irán. ¿Está Irak dispuesto a participar en él?

Irak no entra en políticas de ejes de unos países contra otros. Hay muchas realidades que nos unen con Irán: la geográfica, con 1.400 km de frontera común; histórica; social, con muchos grupos sociales con familiares en Irán, así como intereses y amenazas comunes. Teherán no ha invadido hasta el momento ninguna parte de Irak. Nuestro vecino del norte, Turquía, sí ha entrado 110 kilómetros en territorio iraquí y se ha instalado en la base de Bashica. Hemos rechazado esa intervención, pero aun así mantenemos la relación con Turquía. Irak es un país civilizado, cuenta con la civilización más antigua del mundo y sabe muy bien lo que quiere y lo que no de los países con los que trata. Puede aceptar algunas cosas y otras no tanto, no hace una valoración en blanco y negro.

¿Cómo prevé el día después a que se consiga acabar con la amenaza de Daesh? ¿Qué futuro hay para los millones de refugiados?

Como sabe, hay desplazados fuera y dentro de Irak y hemos iniciado un proceso de regreso a sus hogares. Pero los que mejor contribuyen a la reconstrucción es la misma gente de su ciudad. Pero cuando los desplazados vuelven a su lugar de origen, necesitan unos servicios mínimos: hospital, colegios para sus hijos, establecimientos comerciales… Por eso pedimos que la comunidad internacional tenga sentido de responsabilidad y colabore en las tares de reconstrucción de las ciudades liberadas. También tenemos otros objetivos que se están planificando y estudiando, como la forma de administración de esas provincias mediante la gestión local. Tenemos una tarea ingente y esperamos que los países amigos nos brinden su apoyo.