Inteligencia no facilita informaciÃ³n sensible a Trump por falta de confianza

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se plantea revisar las agencias de espionaje de Estados Unidos, lo que para algunos puede ir encaminado a reducir su independencia. Por su parte, responsables de Inteligencia retienen información sensible por temor a que el presidente la filtre, según informaciones del diario The Wall Street Journal.

Trump, a través de su cuenta oficial de Twitter, ha dicho el jueves que las fugas ilegales «son un gran problema en Washington desde hace años», que el 'New York Times' «debe disculparse» y que los responsables «serán atrapados».

Leaking, and even illegal classified leaking, has been a big problem in Washington for years. Failing @nytimes (and others) must apologize!